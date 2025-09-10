به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در سخنانی با بیان اینکه امسال پروژه مهر را از اردیبهشت‌ماه آغاز کردیم؛ دو ماه زودتر از همیشه، اظهار داشت: بیش از شش هزار و ۴۰۰ نفر از مدیران، معلمان و کارکنان اداری و خدماتی در اجرای پروژه مهر نقش‌آفرینی دارند.

وی با بیان اینکه در لرستان مجموعاً چهارهزار و ۶۴۶ مدرسه دولتی و غیردولتی فعال است، عنوان کرد: در مانور بازگشایی مدارس، هزار و ۸۶۱ مدرسه معادل حدود ۴۰ درصد کل مدارس استان بازدید شد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با تأکید بر اینکه به لطف تلاش همکاران، مدارس استان به طور نسبی برای آغاز سال تحصیلی آماده هستند، گفت: تعمیرات اساسی مدارس را اداره کل نوسازی انجام داده و آموزش‌وپرورش هم مسئول تعمیرات جزئی بوده است.

سهرابی، بیان داشت: در استان ۱۷۰ مدرسه کانکسی بالای ۱۰ نفر داریم که تا پایان شهریور تعیین تکلیف و تقریباً برچیده می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه همچنین ۷۰ مدرسه کپری، ۶۱۲ مدرسه تخریبی و ۶۴ پروژه نیمه‌تمام شناسایی شده است، افزود: یکی از اهداف اصلی ما این است که در مهرماه هیچ کلاسی بدون معلم باقی نماند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، ادامه داد: برای سنجش آمادگی مدارس، مانورهای آموزشی و اداری برگزار کردیم تا نواقص تا آغاز سال تحصیلی برطرف شود.