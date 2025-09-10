به گزارش خبرنگار مهر، جلال الدین امیری روز چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: مبلغ ۲۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه کتابخانه مرکزی و سالن آمفیتئاتر مجتمع پردیس کمالوند اختصاص یافته است.
وی با اشاره به وضعیت فعلی این پروژه افزود: خوشبختانه این پروژه از پیشرفت فیزیکی قابل توجهی برخوردار است و با تزریق این اعتبار، روند تکمیل آن شتاب بیشتری خواهد گرفت.
سرعت بخشیدن به روند تکمیل و بهرهبرداری
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصریح کرد: با تخصیص این اعتبار، تمامی تلاش ما این خواهد بود که موانع پیش روی پروژه برطرف شده و در کوتاهترین زمان ممکن شاهد تکمیل و بهرهبرداری از این مجموعه مهم باشیم.
امیری زمانبندی و برنامهریزی دقیق را کلید اصلی اجرای این پروژه دانست و تاکید کرد: پیگیریهای لازم برای شتاب دادن به فرآیند ساخت و تجهیز انجام شده است.
اهمیت راهاندازی پروژه برای جامعه دانشگاهی
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت راهاندازی این پروژهها پرداخت و افزود: بهرهبرداری از این پروژهها نقش بسیار مهم و غیرقابل انکاری در کیفیتبخشی به خدمات فرهنگی، دانشجویی و تحقیقاتی دانشگاه خواهد داشت.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد: کتابخانه مرکزی به عنوان قلب تپنده پژوهش و مطالعه و سالن آمفیتئاتر به عنوان بستری برای برگزاری مراسم علمی، فرهنگی و هنری، نقشی اساسی در توسعه سرمایه انسانی و ارتقای سطح علمی و فرهنگی دانشگاهیان ایفا خواهند کرد.
امیری خاطرنشان کرد: تکمیل این پروژهها یک ضرورت برای دانشگاه بود و خوشحالیم که با پیگیریهای انجام شده، شاهد تحقق این مهم در آیندهای نزدیک خواهیم بود.
