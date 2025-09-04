۳ پروژه بیمارستانی لرستان در انتظار ترخیص!

خبرگزاری مهر - گروه استانها: استان لرستان سالهاست با معضل کمبود شدید تخت بیمارستانی دستوپنجه نرم میکند. آمارها نشان میدهد سرانهٔ تخت بیمارستانی در این استان، از میانگین کشوری پایینتر است، آنچه این بحران را عمیقتر کرده، وجود پروژههای بیمارستانی نیمهتمام در گوشهوکنار این استان است؛ پروژههایی مانند بیمارستانهای شهرهای کوهدشت، خرمآباد و دورود.
این پروژههای بیمارستانی سالها است نیمهتمام باقیماندهاند و تبدیل به نمادی از انتظار و محرومیت شدهاند.
استان لرستان را کموبیش بهعنوان یکی از استانهای محروم میشناسند؛ هرچند که طی سالهای گذشته با اقدامات انجام شده حوزههای مختلف در این استان ارتقا و رشد داشته است؛ اما همچنان تا اینکه لرستان را در سطح توسعهیافتگی در حوزه بهداشت و درمان ردهبندی کرد، فاصله داریم.
لرستان و معضلی به نام کمبود تخت و بیمارستانهای فرسوده
جلالالدین امیری رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در گفتوگو با خبرنگار اظهار داشت: متأسفانه بیمارستانهای استان لرستان، فرسوده هستند.
وی با بیان اینکه سرانه تخت بیمارستانی در لرستان پایین است، عنوان کرد: همچنین تعداد تختهای بیمارستانی که داریم هم فرسوده هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه این امر قطعاً کیفیت خدمت را پایین میآورد، تصریح کرد: در این راستا سه پروژه بیمارستانی را در دستور کار داریم.
درخواست ۳ همت اوراق برای تکمیل پروژههای بیمارستانی لرستان
امیری، بیان داشت: پروژه بیمارستان «نیایش» قریب به ۱۴ سال است که شروع شده، اما در چند مرحله به نتیجه نرسیده است.
وی با تأکید بر اینکه همچنین پروژه بیمارستانی «گهر» دورود و همچنین «رازی» کوهدشت از دیگر از این پروژهها است، عنوان کرد: پیمانکار پروژه بیمارستانی «نیایش» خرمآباد به دلیل عدم تأمین مالی برای ادامه پروژه مشکل داشت، در این راستا برای رفع این مشکل پیگیریهای خیلی خوبی در مرکز و استان داشتیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ادامه داد: در این راستا برای بیمارستان «نیایش» در یک فقره ۴۹۷ میلیارد تومان اوراق جذب کردیم، از این میزان ۳۷۵ میلیارد تومان بهصورت نقدی وارد حساب دانشگاه شده است، بقیه آن هم وارد خواهد شد.
امیری با بیان اینکه در مجموع برای سه پروژه بیمارستانی لرستان درخواست اختصاص سه همت اوراق دادهایم، گفت: برای هر کدام از بیمارستانهای «گهر» دورود و «رازی» کوهدشت ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق درخواست شده است.
امیدواریم اعتبارات تخصیص پیدا کند
وی افزود: وزارت بهداشت با اختصاص این میزان اوراق موافقت کرده است، برای پیگیری این اوراق به همراه رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان به تهران خواهیم رفت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه لرستان اولین استانی بود که توانست از این اوراق استفاده کند، گفت: علاوه بر محل اوراق، اعتبارات ماده ۳۷ که در اختیار مدیرکل منابع فیزیکی وزارت بهداشت است، ۴۰۰ درصد رشد پیدا کرد، این اعتبار نقد است و در اولین تخصیص ۴۰ میلیارد تومان به استان تخصیص داده شد.
امیری، ادامه داد: همچنین از محل اعتبارات ماده ۵۶ نیز ما پیگیری کردیم.
وی با تأکید بر اینکه بیمارستان «نیایش» نیاز ضروری استان لرستان است، بیان داشت: در این راستا از چند حوزه مختلف تأمین اعتبار این پروژه را پیگیری کردیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تأکید بر اینکه موافقت اختصاص این اعتبارات را گرفتهایم و امیدواریم روال تخصیص آن هم طی شود، عنوان کرد: همچنین ۱۷۰ میلیارد تومان از اعتبار در اختیار نمایندگان مرکز لرستان در مجلس برای بیمارستان «نیایش» خرمآباد اختصاص پیدا کرده است.
آخرین خبرها از پروژه بیمارستانی «نیایش»
امیری، ادامه داد: با اختصاص این اعتبارات، بیمارستان «نیایش» خرمآباد تا آخر سال تأمین مالی شده است.
وی با بیان اینکه موافقتی که برای بیمارستان «نیایش» خرمآباد گرفتهایم اختصاص دو همت اعتبار است، گفت: ما پیگیری خواهیم کرد که این دو همت وارد استان شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تصریح کرد: در حال حاضر این پروژه بیمارستانی کمتر از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
امیری، تأکید کرد: علیرغم چندین ماه تأخیر در اجرای پروژه امیدواریم که این بیمارستان را به بهرهبرداری برسانیم.
بنابراین گزارش، روند طولانیشدن پروژههای بیمارستانی در لرستان یکی از مشکلاتی است که سلامت مردم در این استان را تحتالشعاع قرار داده، موضوعی که نیازمند پیگیری جدی مدیران ارشد استان، دانشگاه علوم پزشکی و همچنین نمایندگان مردم در مجلس برای تأمین اعتبار آنها است.
