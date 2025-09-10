علی محمد پاکدل نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش نیروهای مردمی و اعضای ستاد مدیریت بحران، آتشسوزی جنگل "شنهچیر" دامنههای کوه شەڵەم مهار شد.
وی بیان کرد: این آتشسوزی که از عصر روز چهارشنبه آغاز شده بود، بامداد پنجشنبه با تلاش نیروهای عضو ستاد مدیریت بحران استان، منابع طبیعی، محیط زیست، تعدادی از کوهنوردان، جمعی از حامیان محیط زیست و دوستداران طبیعت مهار شد.
پاکدلنژاد عنوان کرد: اکنون این نیروها به منظور اطفاء کامل آتشسوزی در محل حضور دارند تا از بروز دوباره آتش جلوگیری کنند.
وی گفت: با توجه به وزش باد، شیب تند و پوشش گیاهی محل آتشسوزی، نیروهای پایش، تا تثبیت کامل شرایط در محل حضور خواهند داشت.
نظر شما