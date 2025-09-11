جشن هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اکرم (ص) در قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسمی باشکوه به مناسبت هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) که به همت هیئت و کانون خادم الرضا (ع) در سالن همایشهای بینالمللی غدیر قم برگزار شد، با محوریت سخنرانیهای علمی، مداحی و برنامههای فرهنگی همراه بود و فضای معنوی ویژهای را رقم زد.
آیت پیمان رئیس مجمع جهانی شیعهشناسی و رئیس شورای سیاستگذاری هیئت خادم الرضا (ع) در این مراسم با اشاره به جایگاه والای قرآن کریم در معرفی پیامبر اسلام (ص)، گفت: الهامبخش و منبع ما قرآن کریم است و این کتاب آسمانی از زبان خداوند، حضرت رسول اکرم (ص) را توصیف و مدح میکند و صفاتی را برای او بیان مینماید.
وی با تأکید بر نقش اهل بیت (ع) در تفسیر آیات الهی افزود: در تفاسیر معتبر بیش از ۳۶۰ آیه در شأن ائمه و اولیای الهی آمده است و در اندیشه دانشمندان اسلامی اعم از شیعه و سنی همه قائل هستند که ۱۲۴ هزار پیامبر آمدهاند تا بشر را رشد دهند و او را برای پذیرش بعثت پیامبر خاتم آماده سازند.
رئیس مجمع جهانی شیعهشناسی همچنین با اشاره به بشارت پیامبر اسلام در پنج کتاب آسمانی پیامبران اولوالعزم، گفت: ما خدا را شاکریم که در این مکتب هستیم و پیرو این راهیم و اکثر جمعیت حاضر در این مراسم جوانان و نوجوانان هستند که نشان از پویایی نسل جدید دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت میلاد امام جعفرصادق (ع) به حدیثی از ایشان در خصوص اهمیت نماز اشاره کرد و هشدار داد: ایشان میفرمایند که به شفاعت ما نمیرسد کسی که نماز را سبک بشمارد و کسانی که نماز را بیاهمیت میخوانند از مسیر حقیقی دور میمانند.
در ادامه مراسم، حمید مکارم رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در قم از تصویب بزرگداشت هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر رحمت (ص) در سازمان همکاری اسلامی خبر داد و گفت: «این افتخار از قم آغاز شده است و سه جلسه در این خصوص برگزار کردیم و پیشنهاد را به رئیسجمهور ارسال نمودیم و ایشان نیز موضوع را به وزرای محترم خارجه و ارشاد ارجاع دادند که در نهایت در اجلاس وزرای کشورهای اسلامی در استانبول مطرح و تصویب شد.
وی افزود: قرار شده است امسال، سال میلاد رحمت در سراسر کشورهای اسلامی جشن گرفته شود و قم بانی این فکر بوده و باید در این امر پیشقدم باشد و یک سال به نام پیامبر رحمت نامگذاری شده است.
سخنران دیگر این مراسم حجت الاسلام والمسلمین علی قمی از اساتید حوزه و دانشگاه بود که در سخنانی به سیره پیامبر (ص) در برخورد با کودکان و نوجوانان پرداخت.
وی گفت: پیامبر (ص) نسبت به کودکان، بسیار ابراز علاقه و محبت و با آنها بازی میکردند و در حق کودکان دعا و آنها را به خیر و صلاح تشویق مینمودند که باید الگویی برای همه ما باشد.
مداحی سنتی، اجرای سرودهای آئینی و پخش نماهنگهای مناسبتی، فضای جشن هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اکرم (ص) در قم را با شور و شعف همراه ساخت و حضور پرشور مردم، بهویژه جوانان، جلوهای از عشق و ارادت امت اسلامی به پیامبر رحمت را به نمایش گذاشت.
مراسم جشن هیئت خادم الرضا (ع) نقطه آغاز مجموعهای از برنامههای فرهنگی و مذهبی در سراسر کشور است که در طول یک سال آینده با محوریت پیامبر اسلام برگزار خواهد شد.
