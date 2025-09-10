خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – استان گلستان با تنوع قومی و مذهبی‌، همواره به‌عنوان نمونه‌ای از همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام مختلف شناخته شده است. این استان که میزبان اقوام ترکمن، بلوچ، فارس و اقلیت‌های مذهبی مختلف است، هر ساله در هفته وحدت شاهد جشن‌هایی است که نه تنها به‌عنوان یک مناسبت مذهبی، بلکه به‌عنوان نمادی از همبستگی و وحدت میان مسلمانان مطرح می‌شود.

همه اقوام از نقاط مختلف شهرستان‌ها و شهرهای ترکمن‌نشین، به‌ویژه در گنبدکاووس برای جشن وحدت تجمع می‌کنند و پیام روشن خود را مبنی بر همبستگی در برابر تفرقه‌ها و تهدیدات جهانی به گوش جهانیان می‌رساندند.

جشن وحدت؛ حضور مردمی و روحیه همکاری

امسال یکی از ویژگی‌های بارز جشن‌های هفته وحدت در استان گلستان، حضور گسترده مردم از تمام اقوام و مذاهب بود. جشن امت احمد درخیابان‌های گنبدکاووس مملو از حضور مردمی بود که با شور و هیجان در جشن‌های مختلف شرکت کرده و همبستگی خود را به نمایش گذاشتند. در این مراسم، نه تنها مسلمانان شیعه، بلکه مسلمانان سنی نیز در کنار هم در این مراسم شرکت کرده و به‌طور یکپارچه پیام وحدت و همبستگی را به نمایش گذاشتند.

محمد پقه، یکی از اهالی گنبدکاووس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: این جشن‌ها نشان می‌دهد که مسلمانان، چه شیعه و چه سنی می‌توانند کنار هم زندگی کنند و به دشمنان اسلام نشان دهند که وحدتشان غیرقابل‌نفوذ است.

مشارکت مردمی؛ بیش از ۸۰ موکب در خدمت مردم

یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته این جشن‌ها، مشارکت فعال مردم در برپایی جشن وحدت بود. بیش از ۸۰ موکب در گنبدکاووس برپا شده بود که در آن‌ها به مردم خوراکی، چای و میوه ارائه می‌شد. این حضور مردمی و همکاری داوطلبانه، گواهی بر همبستگی اقوام در استان گلستان بود.

نازنین رضایی، یکی از داوطلبان برپایی موکب در گنبدکاووس در این باره گفت: در این ایام، مهم‌ترین چیزی که می‌بینم، اتحاد است. اینجا هیچ‌کس به تفاوت‌های قومی یا مذهبی توجه نمی‌کند، بلکه همه برای برپایی این جشن و تقویت همبستگی همکاری می‌کنند.

برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی

جشن‌های هفته وحدت در استان گلستان، علاوه بر برپایی مراسم مذهبی، با برنامه‌های فرهنگی و هنری نیز همراه بود. سخنرانی‌های دینی، محافل قرآنی و برنامه‌های موسیقی محلی، فضایی معنوی و فرهنگی به جشن‌ها بخشیدند. در این برنامه‌ها، علما و شخصیت‌های دینی بر لزوم وحدت مسلمانان تأکید کرده و یادآور شدند که تنها با همبستگی است که می‌توان در برابر تهدیدات خارجی و تفرقه‌افکنی‌های دشمنان ایستادگی کرد.

یکی از روحانیون گنبد کاووس به خبرنگار مهر گفت: وحدت مسلمانان نه‌تنها یک ضرورت دینی است، بلکه در شرایط کنونی که جهان اسلام با تهدیدات مختلف روبه‌رو است، یک هدف استراتژیک برای مقابله با دشمنان به شمار می‌رود.

همبستگی میان مسلمانان شیعه و سنی

مراسم هفته وحدت در استان گلستان در کنار نشان دادن روحیه همبستگی مردم، به‌ویژه در همزیستی مسلمانان شیعه و سنی، یک درس تاریخی را نیز به نسل‌های آینده منتقل می‌کند. همزیستی مسالمت‌آمیز میان اقوام و مذاهب مختلف در این استان، نه‌تنها در این ایام، بلکه در طول تاریخ، همواره نمادی از مقاومت در برابر تلاش‌های دشمنان برای ایجاد تفرقه بوده است.

خانمی از اهل سنت گنبد به خبرنگار مهر گفت: ما در این استان سال‌هاست که در کنار هم زندگی می‌کنیم. هفته وحدت فرصتی است تا این همبستگی را به نمایش بگذاریم و نشان دهیم که مسلمانان هیچ‌گاه فریب تلاش‌های دشمنان برای ایجاد تفرقه را نخواهند خورد.

پیام مسئولان استان؛ تاکید بر تقویت وحدت

مسئولان استان گلستان نیز در این مراسم بر لزوم تقویت وحدت و همبستگی در میان اقوام و مذاهب تأکید کردند. استاندار گلستان در سخنرانی خود گفت: "گلستان همواره به‌عنوان نمونه‌ای از همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام مختلف در ایران شناخته شده است. جشن‌های هفته وحدت، بهترین فرصت برای تقویت این وحدت و نشان دادن آن به‌جهان است.

هفته وحدت در استان گلستان، به‌عنوان یک رویداد مهم فرهنگی و اجتماعی، توانست پیام همبستگی مسلمانان از مذاهب مختلف را به‌خوبی به نمایش بگذارد.

این جشن نه‌تنها به عنوان یک مناسب مذهبی، بلکه به‌عنوان نشانه‌ای از همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام و مذاهب در استان گلستان و کشور مطرح شد.

در این ایام، مردم گلستان نشان دادند که با اتحاد و همدلی می‌توانند در برابر هرگونه تهدید ایستادگی کنند و همچنان در مسیر حفظ ارزش‌های انسانی و اسلامی گام بردارند. همچنان که در کلام حضرت محمد (ص) آمده است: «وحدت امت احمد» نه‌تنها یک نیاز دینی، بلکه یک ضرورت حیاتی در دنیای امروز است.



