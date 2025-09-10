هفته وحدت؛ فرصتی برای تقویت همبستگی مسلمانان در برابر تهدیدات جهانی

خبرگزاری مهر، گروه استانها – هفته وحدت که بهمناسبت تولد حضرت محمد (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) و به ابتکار امام خمینی (ره) برگزار میشود، فرصتی است برای تقویت اتحاد مسلمانان در برابر تهدیدات جهانی. این مناسبت، که هرساله از ۱۲ تا ۱۷ ربیعالاول برگزار میشود، بهویژه در شرایط کنونی که جهان اسلام با تفرقهها و چالشهای بسیاری روبهرو است، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
این هفته که به ابتکار امام خمینی (ره) در سالهای اولیه انقلاب اسلامی نامگذاری شد، بهعنوان یک حرکت استراتژیک برای تقویت همبستگی مسلمانان شیعه و سنی در برابر دشمنان اسلام مطرح شد. این هفته همزمان با تولد حضرت محمد (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) آغاز میشود و هدف آن، تقویت اتحاد میان مسلمانان از طریق تأکید بر مشترکات دینی و فرهنگی است.
امام خمینی (ره) با این ابتکار قصد داشت تا تفرقههای مذهبی و فرقهای میان مسلمانان را کاهش دهد و فضای مناسبی برای ایجاد همبستگی میان مسلمانان شیعه و سنی فراهم آورد. در دنیای امروز که جهان اسلام با تهدیدات فراوان از جمله جنگها، تحریمها و فشارهای استکباری روبهرو است، هفته وحدت تبدیل به یک ضرورت استراتژیک برای مقابله با این تهدیدات شده است.
ضرورت وحدت در دنیای امروز
در شرایط کنونی، جهان اسلام با تهدیدات فراوانی از سوی قدرتهای استکباری و دشمنان داخلی روبهرو است. تحریمها، جنگها، تهدیدات فرهنگی و فشارهای اقتصادی، تنها برخی از مشکلاتی هستند که مسلمانان در نقاط مختلف جهان با آنها مواجهاند. در این شرایط، حفظ و تقویت وحدت مسلمانان از اهمیت ویژهای برخوردار است. این وحدت، علاوه بر اینکه یک ضرورت دینی است، بهعنوان یک استراتژی برای مقابله با تهدیدات جهانی نیز مطرح میشود.
نماینده ولی فقیه در استان گلستان تأکید کرد: هفته وحدت باید بهعنوان یک «بیدارباش» برای امت اسلامی در نظر گرفته شود.
آیتالله سیدکاظم نور مفیدی گفت: در شرایط کنونی که دشمنان اسلام با ایجاد تفرقه در میان مسلمانان بهدنبال تضعیف وحدت آنها هستند، این هفته فرصتی مغتنم برای تقویت همبستگی و اتحاد میان مسلمانان است.
وحدت شیعه و سنی؛ عامل مقابله با تهدیدات جهانی
یکی از نکات کلیدی که آیتالله نور مفیدی به آن اشاره کرد: اهمیت همبستگی میان مسلمانان شیعه و سنی است. در دنیای امروز که دشمنان اسلام همواره بهدنبال دامن زدن به اختلافات مذهبی و فرقهای هستند، ایجاد همبستگی میان مسلمانان شیعه و سنی نهتنها یک نیاز دینی است، بلکه یک استراتژی برای مقابله با تهدیدات جهانی به شمار میرود.
پیامبر اسلام (ص) در دوران خود توانست مسلمانان را حول محور محبت، ایثار و تعاون متحد کند و امروز نیز مسلمانان باید این اصول را سرلوحه کار خود قرار دهند و هرگونه اختلاف فرقهای را کنار بگذارند. به گفته آیتالله نور مفیدی: وحدت مسلمانان باید بهعنوان یک اصل اساسی در جهان امروز در نظر گرفته شود و این تنها در سایه تقویت پیوندهای دینی و فرهنگی است که مسلمانان قادر خواهند بود در برابر تهدیدات جهانی ایستادگی کنند.
اهمیت آموزههای پیامبر اسلام (ص) در تقویت وحدت
پیامبر اسلام (ص) در دوران خود توانست با تأکید بر اصول انسانی و دینی مانند محبت، ایثار و تعاون، مسلمانان را حول محور مشترکات دینی متحد سازد. آموزههای ایشان که در قرآن و سنت آمده است، همچنان میتواند راهنمای مسلمانان در دنیای امروز باشد. امروز نیز مسلمانان باید از این اصول بهرهبرداری کرده و بر لزوم وحدت تأکید کنند.
به گفته آیتالله نور مفیدی: اگر مسلمانان به اصول پیامبر اسلام (ص) در زمینه همبستگی و اتحاد عمل کنند، دیگر هیچگونه اختلافی در میان آنها نخواهد بود و در برابر دشمنان اسلام متحد و مقاوم خواهند بود.
نقش علمای دینی در تقریب مذاهب و تقویت وحدت
علمای دینی همواره نقش مهمی در تقویت وحدت مسلمانان ایفا کردهاند. شخصیتهایی چون سید جمالالدین اسدآبادی و شیخ محمد عبده از پیشگامان تقریب مذاهب اسلامی بودند که بهدنبال نزدیکی مسلمانان از مذاهب مختلف بودند. امام خمینی (ره) نیز در پی تحقق این هدف، هفته وحدت را بهعنوان فرصتی برای تقویت اتحاد مسلمانان شیعه و سنی مطرح کردند. مقام معظم رهبری نیز همواره بر این موضوع تأکید دارند که وحدت میان مسلمانان یک نیاز اساسی است و میتواند جبهه مقاومت اسلامی را تقویت کند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، وحدت را «اتحاد مقدس» میدانند که میتواند جبهه مقاومت مسلمانان را در برابر تهدیدات جهانی تقویت کند. در حقیقت، این وحدت میتواند نه تنها مسلمانان را در برابر تهدیدات جهانی محافظت کند بلکه بهعنوان یک نقطه قوت در سطح جهانی مطرح شود.
هفته وحدت؛ فرصتی برای بازنگری در اصول وحدت اسلامی
هفته وحدت، نه تنها یک مناسبت مذهبی است، بلکه فرصتی است برای بازنگری در اصول وحدت اسلامی و تقویت همبستگی میان مسلمانان. در شرایط کنونی که تهدیدات جهانی علیه مسلمانان افزایش یافته، این هفته میتواند بهعنوان یک نقطه عطف برای مسلمانان در سراسر جهان مطرح شود. از آموزههای پیامبر اسلام (ص) باید درس گرفت که در دوران خود با وجود تفاوتهای قبیلهای و قومی توانست امت اسلامی را حول محور ایمان به خدا و همکاری میان مسلمانان متحد کند.
در نهایت، هفته وحدت نه تنها یک مناسبت مذهبی است بلکه بهعنوان یک حرکت اجتماعی و سیاسی برای مقابله با تهدیدات جهانی علیه مسلمانان شناخته میشود. مسلمانان باید از این فرصت بهرهبرداری کرده و بهعنوان یک امت واحد در برابر تهدیدات جهانی ایستادگی کنند.
در دنیای امروز که تهدیدات علیه مسلمانان از سوی قدرتهای استکباری و نیروهای بیگانه روز به روز افزایش یافته است، حفظ وحدت میان مسلمانان به یک ضرورت استراتژیک تبدیل شده است. هفته وحدت فرصتی است تا مسلمانان در سراسر جهان بهویژه در برابر تهدیدات جهانی، با تکیه بر اصول مشترک دینی خود، اختلافات فرقهای را کنار بگذارند و بهعنوان یک امت واحد در برابر دشمنان ایستادگی کنند.
