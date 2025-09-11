  1. استانها
  2. بوشهر
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۳۷

دمای هوا در استان بوشهر کاهش می‌یابد

دمای هوا در استان بوشهر کاهش می‌یابد

بوشهر- کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بر اساس نقشه های هواشناسی از فردا (جمعه) دمای هوا در استان روند کاهشی خواهد داشت.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، از ظهر روز جمعه تا ظهر شنبه با وزش باد نسبتاً شدید شمال غربی، دریا در مناطق شمالی و مرکزی و فراساحل جنوبی استان مواج و متلاطم خواهد شد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: همچنین از فردا دمای هوا روند کاهشی خواهد داشت.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا کمی همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد، فردا در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: جهت وزش باد: غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی (در مناطق شمالی و مرکزی بر روی دریا گاهی شمال غربی) با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت، از امشب در مناطق شمالی و مرکزی شمال غربی تا غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۴ گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر، در مناطق شمالی و مرکزی طی ساعاتی ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتی متر پیش بینی می‌شود.

کد خبر 6586196

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها