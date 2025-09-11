فعالیت ۲۳۵ تشکل کارگری و کارفرمایی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قنبری صبح پنج‌شنبه در همایش هم‌اندیشی کانون‌های کارفرمایی و کارگری اظهار کرد: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان، سرمایه‌های اجتماعی ارزشمندی هستند که در تمامی مناسبت‌ها و برنامه‌های ملی از جمله دهه مبارک دولت و هفته تعاون، همراه و پشتیبان مجموعه اداره‌کل بوده‌اند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری، تعاملات مستمر با این تشکل‌ها برقرار بوده و در اجرای برنامه‌های مختلف، از جمله افتتاح تعاونی‌های نمونه، نقش کلیدی ایفا کرده‌اند. در همین هفته گذشته، یکی از تعاونی‌های استان به‌عنوان تعاونی برتر کشوری معرفی شد که افتخاری بزرگ برای مجموعه تعاون استان محسوب می‌شود.

قنبری با اشاره به حمایت‌های دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی استان گفت: در سال گذشته، عملکرد دستگاه‌های فعال در حوزه تعاون در استان، یک درصد بالاتر از میانگین کشوری بوده که نشان‌دهنده همت و همکاری مؤثر تمامی فعالان این بخش است.

وی در پایان ضمن ابراز تأسف از وقوع یک حادثه ناگوار که مانع حضور برخی از فعالان در برنامه اخیر شد، تأکید کرد: ما به همه فعالان حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتخار می‌کنیم و قدردان زحمات بی‌وقفه آنان هستیم. این همدلی و تلاش جمعی، سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه پایدار استان خواهد بود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با اشاره به نقش بسیج کارگری در هم‌افزایی میان نهادهای مختلف گفت: حضور فعال رئیس بسیج کارگری استان و همراهی ایشان در برنامه‌های مختلف، موجب تقویت روحیه همدلی و انسجام در میان تشکل‌های کارگری شده است.

وی ادامه داد: در تمامی رویدادهای ملی و استانی، از جمله افتتاحیه‌های تعاونی‌ها، نشست‌های تخصصی و مناسبت‌های ملی، شاهد حضور پررنگ و داوطلبانه اعضای تشکل‌ها بوده‌ایم که این امر نشان‌دهنده بلوغ اجتماعی و مسئولیت‌پذیری آنان است.

قنبری در پایان خاطرنشان کرد: اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با تمام توان در مسیر توانمندسازی تشکل‌ها، ارتقای سطح خدمات و تقویت زیرساخت‌های تعاون گام برمی‌دارد و امیدواریم با استمرار این روند، شاهد شکوفایی بیشتر ظرفیت‌های مردمی در حوزه اشتغال و رفاه باشیم.