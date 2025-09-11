  1. استانها
  2. گلستان
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۴۲

تعاونی‌ها راه‌حل‌های اقتصادی برای توسعه پایدار گلستان هستند

گرگان-استاندار گلستان بر نقش محوری تعاونی‌ها در توسعه اقتصادی استان تأکید کرد و گفت: تعاون نه تنها یک مدل مشارکتی، بلکه یک ضرورت بنیادین برای تحقق عدالت اقتصادی و پایداری است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش اساسی تعاونی‌ها در اقتصاد استان، اظهار کرد: تعاونی‌ها به عنوان یک مدل مشارکتی و راه‌حل اقتصادی در گلستان سال‌هاست که به‌طور عملی آزموده شده و نتایج ملموسی به همراه داشته است.

وی افزود: اقتصاد استان گلستان با تکیه بر تعاونی‌ها می‌تواند فرصت‌های برابر را ایجاد کرده و مسیر توسعه را مردمی‌تر و پایدارتر سازد. تعاون به عنوان یک فرهنگ تولید و توزیع در استان گلستان، بر توانمندسازی انسان‌ها، تقویت سرمایه اجتماعی و دستیابی به پایداری اقتصادی تأکید دارد.

وی در ادامه اظهار کرد: تعاونی‌ها می‌توانند به عنوان حلقه اتصال میان سرمایه‌های کوچک و آرمان‌های بزرگ عمل کنند. از طریق تعاونی‌ها، می‌توان روستاها را به قطب‌های تولید، جوانان را به کارآفرینان فعال و خانواده‌ها را به کنشگران اقتصادی تبدیل کرد.

استاندار گلستان همچنین به کمبود سهم تعاونی‌ها در اقتصاد اشاره کرد و گفت: متأسفانه هنوز تعاونی‌ها نتواسته‌اند سهم ۲۵ درصدی خود را در اقتصاد کشور پیدا کنند، اما هفته تعاون فرصتی برای بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها، شنیدن صدای تعاونی‌ها و ایجاد هم‌افزایی میان دولت، مردم و بخش خصوصی است.

طهماسبی گفت: استان گلستان آماده است تا با نگاهی نو، تعاون را به موتور محرک توسعه پایدار بدل سازد.

