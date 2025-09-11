اصلاح قراردادهای موقت، ضرورت امروز جامعه کارگری است

به گزارش خبرنگار مهر، پروانه رضایی ظهر پنجشنبه در همایش هماندیشی کانونهای کارآفرینی و کارگری با اشاره به چالشهای موجود در محیطهای کاری با تأکید بر لزوم احیای شورای سازش افزود: اگر کارگر و کارفرما در کنار هم بنشینند، بسیاری از شکایات پرهزینه و زمانبر قابل حل است. متأسفانه سالانه بیش از ۵۰۰ هزار شکایت در حوزه روابط کار ثبت میشود که نشاندهنده بیماری ساختاری در این حوزه است.
رضایی با اشاره به مادههای مرتبط با مشاغل سخت و زیانآور گفت: وقتی سازمان تأمین اجتماعی برای مشاغل سخت، حق بیمه اضافهکار، شبکار و جمعهکار را دریافت میکند، باید منطق قانونی را هم رعایت کند. نمیشود فقط بخشی از قانون را اجرا کرد و بخش دیگر را نادیده گرفت.
معاون روابط کار با انتقاد از روند طولانی رسیدگی به شکایات در کشور اظهار داشت: در بسیاری از کشورها مانند عراق، پاکستان و ترکیه، زمان رسیدگی به شکایات کارگری محدود است. اما در ایران، شکایاتی داریم که تا ۳۰ یا ۴۰ سال بعد مطرح میشوند. این نه منطقی است و نه قابل پیگیری حقوقی.
وی با اشاره به تجربه حضور در دیوان عدالت اداری گفت: وقتی کارگاهی تعطیل شده، کارفرما فوت کرده و مدارک موجود نیست، چطور میتوان اثبات کرد که فرد جوشکار بوده یا نگهبان؟ باید واقعبین باشیم و ساختارهای رسیدگی را اصلاح کنیم.
رضایی با ابراز تأسف از گسترش قراردادهای موقت در کشور گفت: ۹۵ درصد کارگران کشور دارای قراردادهای موقت هستند. این یعنی بیثباتی، بیاعتمادی و بیاحترامی به نیروی کار. اگر کارفرمایی کارگر را ۲۰ سال نگه داشته، چرا باید با قرارداد سهماهه او را در بلاتکلیفی نگه دارد؟
وی خواستار هماندیشی ملی میان دولت، کارگران و کارفرمایان شد و تأکید کرد: تا زمانی که همنظر نباشیم، هیچ ابزار فعالی برای حل مشکلات نخواهیم داشت. باید از تعصبات عبور کنیم و با نگاه ملی، ساختار روابط کار را بازتعریف کنیم.
