  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۴

عفو جمعی محکومان؛ گامی در تحقق عدالت ترمیمی و امنیت قضایی

عفو جمعی محکومان؛ گامی در تحقق عدالت ترمیمی و امنیت قضایی

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: عفو جمعی محکومان فرصتی بی‌نظیر برای تحقق عدالت ترمیمی و تقویت امنیت قضایی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا گفت: عفو معیاری، از اختیارات ویژه و اختصاصی رهبر انقلاب اسلامی است که بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی به ایشان تفویض شده و بازتابی عمیق از عدالت اسلامی و اصول شرعی است. این اختیار به عنوان ابزاری کارآمد، نقش مهمی در اصلاح مجرمان، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و بهبود فضای قضائی و اجتماعی ایفا می‌کند و به نوعی تعادل میان قاطعیت و رحمت در اجرای عدالت را برقرار می‌سازد.

رئیس مرکز وکلا با اشاره به اهمیت عدالت ترمیمی افزود: عفو جمعی محکومان، فرصتی عملی برای تحقق عدالت ترمیمی است؛ رویکردی که فراتر از مجازات صرف، بر بازگرداندن فرد به جامعه، جبران خسارت‌ها و بازسازی شخصیت تأکید دارد. این سیاست، علاوه بر کاهش آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ناشی از جرم، موجب تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی نیز می‌شود.

عبدلیان پور همچنین درباره تأثیر عفو در تقویت امنیت قضائی گفت: امنیت قضائی یکی از ارکان اساسی نظام حقوقی کشور است که با افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضائی، بهبود پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت فرآیندهای قضائی، ارتقا می‌یابد. این عفو به عنوان نشانه‌ای از عدالت و رأفت، به کاهش نارضایتی‌های اجتماعی ناشی از احکام سخت‌گیرانه کمک کرده و زمینه‌ساز آرامش و ثبات در جامعه است.

وی تصریح کرد: افزون بر این، این اقدام موجب افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود؛ سرمایه‌ای که مبتنی بر اعتماد، همکاری و انسجام میان مردم و نهادهای حکومتی است. چنین گام‌هایی در مناسبت‌های مذهبی و ملی، پیوندهای دینی و اجتماعی را تحکیم کرده و موجب تقویت اتحاد و همبستگی ملی می‌شود.

رئیس مرکز وکلا همچنین به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مثبت این عفو اشاره کرد و گفت: کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها هزینه‌های سنگین نگهداری زندانیان را کاهش داده و از سوی دیگر، با حذف انگ اجتماعی از محکومان، فرصت بازسازی شخصیت و بازگشت به جامعه فراهم می‌شود که این امر به پایداری و سلامت جامعه کمک شایانی می‌کند.

عبدلیان پور با بیان اینکه سیاست کیفری کشور با چنین اقدامات متوازنی، می‌تواند ضمن حفظ اقتدار قانونی، چهره‌ای رحمانی، بازدارنده و ترمیمی از عدالت به نمایش بگذارد، گفت: این عفو نمونه‌ای برجسته از همگرایی آموزه‌های دینی و استانداردهای حقوق بشری است که می‌تواند الگویی بومی برای عدالت کیفری اسلامی و معیارهای جهانی باشد. به عنوان رئیس مرکز وکلا، بر ضرورت استمرار و تقویت چنین سیاست‌هایی با رعایت دقیق معیارهای حقوقی و نظارت مستمر تأکید دارم تا عدالت ترمیمی به بهترین شکل در نظام قضائی کشور محقق شود.

کد خبر 6586226
مهدیه حسن نائینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها