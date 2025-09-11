به گزارش خبرنگار مهر، سعید حبیبا پیش از ظهر پنجشنبه در هفتاد و هشتمین نشست دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در دانشگاه کردستان، ضمن تبریک میلاد پیامبر اعظم (ص)، از این گردهمایی به عنوان فرصتی ارزشمند برای همفکری و هم‌افزایی یاد کرد و آن را گامی مؤثر برای شناسایی و ارائه راهکارهایی در زمینه بهبود زیست بوم دانشجویی کشور خواند.

وی با اشاره به چالش‌های نسل جدید دانشجویان، مانند استرس، افسردگی و کاهش انگیزه تحصیلی، افزود: شناخت عوامل این مشکلات و پیشگیری از آنها برای برنامه‌ریزی‌های مؤثر ضروری است.

وی همچنین به ویژگی‌های فرهنگی و دینی این نسل اشاره کرد و گفت: با وجود فاصله گرفتن از برخی سنت‌ها، دانشجویان همچنان به ارزش‌های دینی و ملی خود علاقه‌مند هستند و معاونان دانشجویی باید برای افزایش شادابی و نشاط آنان راهکارهای مناسب ارائه دهند.

معاون وزیر علوم در ادامه، به اهمیت توجه به سلامت جسم و روان دانشجویان تأکید کرد و گفت: ایجاد فضای شاداب و پویا در دانشگاه‌ها مستلزم توجه ویژه به ورزش و سلامت جسمانی دانشجویان است.

وی افزود: ورزش نه تنها سلامت جسم را تضمین می‌کند، بلکه به افزایش روحیه و انگیزه در میان دانشجویان کمک می‌کند.

حبیبا همچنین از برنامه‌ریزی‌های دانشگاه‌ها برای تقویت مشاوره روانشناختی خبر داد و گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی و افزایش استفاده از فضای مجازی، نیاز به مراکز مشاوره بیشتر از پیش احساس می‌شود.

لزوم استفاده از خیرین و وام‌های دانشجویی در ارتقای رفاه

معاون وزیر علوم، استفاده از ظرفیت خیرین و وام‌های دانشجویی را یکی از گام‌های ضروری برای ارتقای رفاه دانشجویان دانست و گفت: باید با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، خدمات رفاهی و تغذیه‌ای بهبود یابد.

وی همچنین به کمبود رضایتمندی دانشجویان از خدمات موجود اشاره و تصریح کرد: باید در توزیع منابع و خدمات دقت بیشتری صورت گیرد.

حبیبا در سخنان خود بر اهمیت تربیت دانشجویانی که بتوانند در بازار کار و عرصه علمی کشور نقش‌آفرینی کنند، تأکید کرد و افزود: دانشگاه‌ها باید با برقراری ارتباط مستمر با صنعت، دانشجویان را از ماه‌های نخست تحصیل برای ورود به بازار کار آماده کنند.

وی همچنین به رشد کمی و کیفی دانشگاه‌ها و جذب دانشجویان خارجی اشاره کرد و گفت: این اقدامات نه تنها باعث ارتقای کیفیت علمی کشور می‌شود، بلکه می‌تواند جایگاه دانشگاه‌های ایران را در سطح بین‌المللی ارتقا دهد.

گفتنی است؛ این نشست به مدت دو روز در دانشگاه کردستان برگزار می‌شود و جمعی از مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آن حضور دارند.