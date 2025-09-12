به گزارش خبرنگار مهر، هفتادوهشتمین نشست معاونان دانشجویی دانشگاههای کشور از ۱۹ تا ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۴ در دانشگاه کردستان برگزار شد.
در این نشست که با حضور نمایندگان مجلس، معاون وزیر علوم و مسئولان دانشگاهی برگزار شد، بر لزوم تحول در نظام آموزشی و ارتقای سلامت و رفاه دانشجویان تأکید شد.
تأکید بر بهبود کیفیت خدمات دانشجویی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری عصر جمعه در اختتامیه نشست هماهنگی آغاز سال تحصیلی دانشگاهها بر اهمیت آغاز سال تحصیلی با کیفیتی بالا و با تمرکز بر رفاه دانشجویان تأکید کرد.
حسین سیمایی به شرایط ویژه سال جاری، بهویژه تبعات اجتماعی و روانی ناشی از بحرانهای اخیر، اشاره کرد و خواستار توجه ویژه به مسائل روانی و رفاهی دانشجویان شد.
وزیر علوم همچنین به ضرورت تحول در نظام تغذیه دانشجویی و بهینهسازی مصرف انرژی در خوابگاهها اشاره کرد و گفت: با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی، میتوان کیفیت تغذیه را بهبود بخشید و در عین حال هزینهها را کاهش داد.
ضرورت تحول در دانشگاهها و رفع چالشهای آموزش عالی
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی، در این نشست به اهمیت بهرهبرداری از ظرفیتهای دانشگاهها برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی استانهای محروم اشاره کرد.
رسول شیخی زاده بهویژه به سیاست «بومیگزینی» در پذیرش دانشجو انتقاد کرد و آن را عامل محرومیت بیشتر استانهای کمبرخوردار دانست.
شیخیزاده همچنین بر لزوم اصلاح قوانین آموزشی و توجه به ظرفیتهای طبیعی و اقتصادی استانهای محروم همچون کردستان تأکید کرد.
تقویت برنامههای سلامت و مشاوره دانشجویی
حمیدرضا حسنآبادی، مدیرکل دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی وزارت علوم نیز در این نشست به برنامههای این دفتر برای ارتقا سلامت و مشاوره دانشجویان پرداخت.
وی با اشاره به چالشهای پیشروی نسل جدید دانشجویان (نسل Z)، بر لزوم تطبیق شیوههای آموزشی با ویژگیها و نیازهای این نسل تأکید کرد.
حسنآبادی همچنین به طرحهای ملی مانند «صدای مشاور» و «احوالپرسی» اشاره کرد و گفت که این طرحها بهویژه در شرایط بحرانی به پشتیبانی از دانشجویان پرداختهاند.
ارائه طرحهای نوین در تغذیه دانشجویی
امامعلیپور، مدیرکل دفتر طرح و برنامه سازمان امور دانشجویان، از موفقیت مرحله آزمایشی طرح «الگوی نوین تغذیه دانشجویی» خبر داد.
وی افزود: این طرح که در ۱۷ دانشگاه کشور اجرا شده است، بهمنظور بهبود کیفیت خدمات تغذیهای دانشجویان و کاهش تصدیگری دانشگاهها طراحی شده است.
وی تأکید کرد که هدف اصلی این طرح، افزایش رضایتمندی دانشجویان و مدیریت بهینه هزینهها است.
در پایان این نشست، نمایندگان دانشگاهها و وزارت علوم بر ضرورت همکاری بیشتر برای بهبود شرایط آموزشی و رفاهی دانشجویان و همچنین کاهش مشکلات اداری و بروکراتیک در دانشگاهها تأکید کردند.
نشست هفتادوهشتم معاونان دانشجویی دانشگاههای کشور در دانشگاه کردستان، گامی مهم در راستای بهبود وضعیت آموزش عالی و خدمات دانشجویی بود.
