شهادت یک رزمنده حزب الله در حمله هوایی رژیم صهیونیستی+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع لبنانی، حزب الله از شهادت یکی از رزمندگان خود به نام «وسیم سعید جباعی» معروف به «الحاج مهدی» در حمله هوایی امروز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر داد.

جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی در حملات امروز اطراف روستای اصنار و منطقه الزراریه در جنوب لبنان را بمباران کردند.

رسانه ها همچنین تصاویری از حملات رژیم صهیونیستی به اطراف قلعه میس در نزدیکی منطقه انصار در جنوب لبنان منتشر کردند.

منابع لبنانی صبح امروز از چند حمله هوایی رژیم اشغالگر به منطقه البقاع در شرق لبنان خبر دادند.

رژیم صهیونیستی مدعی شد در این حملات به زیرساخت های نظامی حزب الله حمله کرده است.