۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۱۱

مهر و موم ۵ واحد صنفی متخلف در کهگیلویه

دهدشت-فرمانده انتظامی کهگیلویه از مهر و موم ۵ واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محمد موسوی گفت: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با همکاری مأموران اداره صمت و شبکه بهداشت از ۲۵ واحد صنفی در سطح شهرستان بازدید کردند که در این رابطه ۵ واحد صنفی طلا فروشی و کافه متخلف مهر و موم شدند.

وی هدف از اجرای این طرح را ارتقا امنیت و پیشگیری از سرقت عنوان کرد و افزود: این واحدهای صنفی به علت رعایت نکردن ضوابط عمومی و انتظامی برابر موازین قانونی و به صورت آنی مهر و موم شدند.

فرمانده انتظامی کهگیلویه بیان کرد: در این بازرسی‌ها به ۱۵ واحد نیز اخطار کتبی داده شد که در صورت رعایت نکردن موازین قانونی و رفع مشکلات و عیوب موجود طی مدت زمان مشخص نیز برخورد قانونی خواهد شد.

وی از شهروندان و اصناف درخواست کرد هشدارهای لازم و تدابیر لحاظ شده را جدی بگیرند و با مأموران انتظامی نیز در امور نظارتی و پیشگیری همکاری لازم را داشته باشند.

