غرق شدگی در چشمه علی دامغان؛ نجات معجزه‌آسا از چنگال مرگ

سمنان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان گفت: با عملیات سریع و احیای قلبی ریوی امدادگران هلال احمر، یک نفر در آستانه غرق‌شدگی در استخر چشمه علی دامغان نجات یافت و جان دوباره گرفت.

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه غروب پنجشنبه وقوع حادثه غرق شدگی در استخر مجموعه چشمه علی دامغان به هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: امدادگران بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه حادثه یک مصدوم داشت، افزود: نجات گران توانست فرد مذکور را از استخر بیرون کشیده و با احیا قلبی ریوی او را نجات دهند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه این بار فرد غرق شده از مرگ حتمی نجات یافت، ابراز داشت: مصدوم توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافت.

درخشان اضافه کرد: از شهروندان استان سمنان درخواست داریم از شنا در استخر ذخیره آب کشاورزی، سد و رودخانه‌ها به طور جد پرهیز کنند.

