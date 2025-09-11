حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه غروب پنجشنبه وقوع حادثه غرق شدگی در استخر مجموعه چشمه علی دامغان به هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: امدادگران بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه حادثه یک مصدوم داشت، افزود: نجات گران توانست فرد مذکور را از استخر بیرون کشیده و با احیا قلبی ریوی او را نجات دهند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه این بار فرد غرق شده از مرگ حتمی نجات یافت، ابراز داشت: مصدوم توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافت.

درخشان اضافه کرد: از شهروندان استان سمنان درخواست داریم از شنا در استخر ذخیره آب کشاورزی، سد و رودخانه‌ها به طور جد پرهیز کنند.