انحراف خودروی رانا در گالیکش ۵ نفر مصدوم در پی داشت

گالیکش-معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: انحراف خودروی رانا در محور گالیکش باعث شد پنج نفر از هم استانی های گلستانی مصدوم شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری اظهار کرد: صبح جمعه طی تماس مردمی، گزارشی مبنی بر انحراف یک دستگاه رانا در جاده تنگراه به گالیکش، بعد از روستای بش اویلی با پنج مصدوم به هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه تنگراه شهرستان گالیکش با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: در این حادثه، پنج نفر مصدوم شدند که با تلاش مشترک نجاتگران هلال‌احمر و عوامل اورژانس، پس از انجام اقدامات اولیه، جهت ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.

