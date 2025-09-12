  1. استانها
تصادف خودروی سمند با اتوبوس در گالیکش با یک فوتی

گالیکش-سرپرست جمعیت هلال‌احمر گلستان از تصادف خودروی سمند با اتوبوس در گالیکش خبر داد و گفت: در پی این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: صبح جمعه گزارش تصادف یک دستگاه اتوبوس و یک دستگاه سمند در جاده گالیکش به جنگل گلستان، روستای تنگه گل از طریق تماس‌های مردمی به هلال احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه تنگراه شهرستان گالیکش با یک دستگاه خودروی نجات به محل حادثه اعزام شدند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: در پی این حادثه یکی از شهروندان جان خود را از دست داد.

وی افزود: نجاتگران با استفاده از ابزار فنی ست هیدرولیک پیکر متوفی را از خودرو رهاسازی کرده و تحویل عوامل انتظامی حاضر در صحنه دادند.

