تصادف خودروی سمند با اتوبوس در گالیکش با یک فوتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: صبح جمعه گزارش تصادف یک دستگاه اتوبوس و یک دستگاه سمند در جاده گالیکش به جنگل گلستان، روستای تنگه گل از طریق تماس‌های مردمی به هلال احمر اعلام شد.



وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه تنگراه شهرستان گالیکش با یک دستگاه خودروی نجات به محل حادثه اعزام شدند.



سرپرست جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: در پی این حادثه یکی از شهروندان جان خود را از دست داد.

وی افزود: نجاتگران با استفاده از ابزار فنی ست هیدرولیک پیکر متوفی را از خودرو رهاسازی کرده و تحویل عوامل انتظامی حاضر در صحنه دادند.