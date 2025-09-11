چینی ها در ورامین نیروگاه خورشیدی ۳۵۰ مگاواتی می سازند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبرحسن بگلو اعلام کرد: در استان تهران با مشکل ناترازی برق مواجه هستیم که این ناترازی در روزهای اوج مصرف سال به حدود ۱۵۰۰ مگاوات میرسد.
او توضیح داد: با اجرای برنامههای مؤثر در سطح استان، این ناترازی بهتدریج کاهش خواهد یافت. یکی از این طرحها، احداث نیروگاه خورشیدی در ورامین است که بهزودی با حضور وزیر نیرو کلنگزنی میشود. زمین این پروژه آماده شده و قرار است با همکاری یک شرکت چینی، نیروگاهی با ظرفیت ۳۵۰ مگاوات ساخته شود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران تأکید کرد: این نیروگاه بهزودی کلنگزنی خواهد شد و پیشبینی میکنیم تا تابستان سال آینده به بهرهبرداری برسد.
وی افزود: در حال حاضر، پروژههای نیروگاه خورشیدی با مجموع ظرفیت ۷۰۰ مگاوات در استان تهران در حال اجراست، امیدواریم با تکمیل این طرحها تا پیک مصرف سال آینده، بخش قابلتوجهی از ناترازی برق استان برطرف شود.
