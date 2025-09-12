به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اصفهانیان مقدم ظهر روز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات شهرداری قم در حوزه مدیریت نوین پسماند اظهار کرد: طرح تولید سوخت مشتقشده از پسماند علاوه بر کاهش مصرف گاز طبیعی در صنعت سیمان، امکان استفاده از این انرژی آزاد شده در بخش خانگی را فراهم میکند و نقش مهمی در رفع ناترازی انرژی دارد.
وی با بیان اینکه این پروژه با سرمایهگذاری ۱۵۰ میلیارد تومان در حال اجراست، افزود: فاز نخست آن با اعتبار ۸۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده و روزانه ۲۵۰ تن پسماند ریجکت به سوخت جایگزین تبدیل میشود که اقدامی مؤثر در کاهش آلودگیهای زیستمحیطی به شمار میرود.
اصفهانیان مقدم ادامه داد: قم همزمان با اجرای این طرح، گامهای مهمی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر برداشته و تاکنون ۱۵ نیروگاه خورشیدی در بوستانها و فضاهای سبز شهر احداث شده است.
وی افزود: این نیروگاهها سالانه بیش از ۳۰۰ هزار کیلووات ساعت برق تولید کرده و نیاز انرژی حدود یکهزار و ۲۰۰ خانوار را تأمین میکنند.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تکمیل چرخه مدیریت پسماند در این شهر بیان کرد: پسماندهای شهری روزانه توسط یکهزار و ۵۰۰ پاکبان و با استفاده از ۲۵۰ دستگاه مکانیزه جمعآوری و در مرکز پردازش البرز ساماندهی میشود.
وی اضافه کرد: روزانه بهطور میانگین ۷۰ تا ۷۵ تن کود آلی در این مرکز تولید و بخشی از ضایعات نیز با همکاری صنعت سیمان به سوخت جایگزین تبدیل می شوذ
وی تصریح کرد: این روند علاوه بر صرفهجویی در مصرف انرژی، از تولید شیرابه و آلودگی محیط زیست جلوگیری کرده و قم را به یکی از شهرهای پیشرو کشور در رعایت اصول زیستمحیطی و توسعه انرژیهای پاک تبدیل کرده است.
