۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۰۸

احداث ۱۵ نیروگاه خورشیدی در بوستان‌های قم

قم- معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری قم گفت:گام‌های مهمی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در شهرداری قم برداشته شد و تاکنون ۱۵ نیروگاه خورشیدی در بوستان‌ها و فضاهای سبز شهر احداث شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اصفهانیان مقدم ظهر روز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات شهرداری قم در حوزه مدیریت نوین پسماند اظهار کرد: طرح تولید سوخت مشتق‌شده از پسماند علاوه بر کاهش مصرف گاز طبیعی در صنعت سیمان، امکان استفاده از این انرژی آزاد شده در بخش خانگی را فراهم می‌کند و نقش مهمی در رفع ناترازی انرژی دارد.

وی با بیان اینکه این پروژه با سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد تومان در حال اجراست، افزود: فاز نخست آن با اعتبار ۸۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده و روزانه ۲۵۰ تن پسماند ریجکت به سوخت جایگزین تبدیل می‌شود که اقدامی مؤثر در کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی به شمار می‌رود.

اصفهانیان مقدم ادامه داد: قم همزمان با اجرای این طرح، گام‌های مهمی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برداشته و تاکنون ۱۵ نیروگاه خورشیدی در بوستان‌ها و فضاهای سبز شهر احداث شده است.

وی افزود: این نیروگاه‌ها سالانه بیش از ۳۰۰ هزار کیلووات ساعت برق تولید کرده و نیاز انرژی حدود یک‌هزار و ۲۰۰ خانوار را تأمین می‌کنند.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تکمیل چرخه مدیریت پسماند در این شهر بیان کرد: پسماندهای شهری روزانه توسط یک‌هزار و ۵۰۰ پاکبان و با استفاده از ۲۵۰ دستگاه مکانیزه جمع‌آوری و در مرکز پردازش البرز ساماندهی می‌شود.

وی اضافه کرد: روزانه به‌طور میانگین ۷۰ تا ۷۵ تن کود آلی در این مرکز تولید و بخشی از ضایعات نیز با همکاری صنعت سیمان به سوخت جایگزین تبدیل می شوذ

وی تصریح کرد: این روند علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی، از تولید شیرابه و آلودگی محیط زیست جلوگیری کرده و قم را به یکی از شهرهای پیشرو کشور در رعایت اصول زیست‌محیطی و توسعه انرژی‌های پاک تبدیل کرده است.

