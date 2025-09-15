کاهش محسوس ناترازی برق در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بگلو، شامگاه دوشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به کاهش دمای هوا طی روزهای اخیر اظهار داشت: افت دما موجب کاهش استفاده از تجهیزات سرمایشی و در نتیجه کاهش مصرف برق شده است، به‌گونه‌ای که در برخی روزها میزان تولید و مصرف برق در استان به تعادل رسیده است.

وی با بیان اینکه احداث نیروگاه‌های خورشیدی در نقاط مختلف استان در دستور کار قرار دارد، افزود: در شهرک عباس‌آباد صنعتگران این شهرک در حال سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه خورشیدی هستند و به زودی عملیات کلنگ‌زنی آن انجام می‌شود. همچنین فردا در ورامین با حضور معاون استاندار یک سایت دیگر آغاز به کار خواهد کرد.

بگلو ادامه داد: علاوه بر این، یک پروژه بزرگ ۳۵۰ مگاواتی در ورامین به مجری و پیمانکار واگذار شده که با حضور وزیر نیرو کلنگ‌زنی خواهد شد. در شهرستان ری نیز دو نیروگاه در حال احداث است که یکی از آن‌ها توسط صنعتگران شمس‌آباد با ظرفیت ۳۵ مگاوات ساخته می‌شود و دیگری با ظرفیت ۷۵ مگاوات تاکنون ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود ۲۵ مگاوات از این نیروگاه تا پایان مهرماه وارد مدار شود و مابقی ظرفیت آن نیز تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد.

مدیرعامل شرکت برق استان تهران ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار در زمینه تخصیص زمین برای اجرای پروژه‌ها، تأکید کرد: عمده سرمایه‌گذاران فعال در استان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر حضور دارند و این روند در بیشتر شهرستان‌ها در حال گسترش است.

بگلو در خصوص چشم‌انداز آینده تأمین برق اظهار داشت: عوامل متعددی همچون خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی موجب کاهش تولید نیروگاه‌های برق‌آبی کشور شد و از سوی دیگر، رشد چهار درصدی مصرف برق در دو ماه نخست امسال فشار مضاعفی به شبکه وارد کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و اجرای برنامه‌های دولت، شاهد کاهش پایدار ناترازی و بهبود شرایط تأمین برق در سال‌های آینده باشیم.