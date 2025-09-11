  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۱۳

ردپای گروگان گیری و دستگیری۳ متهم از مشهد تا سرخس

مشهد- رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: سه متهم با انگیزه اختلاف‌های مالی فرد مورد نظر را از مشهد ربوده و به شهرستان سرخس انتقال دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی اله مرادی اظهار کرد: در پی اعلام مفقودیت فردی به فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ کارآگاهان پلیس آگاهی وارد عمل شدند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: بررسی‌های اولیه حاکی از آن بود فرد مورد نظر توسط چند نفر از خیابان کوشش مشهد ربوده شده است.

وی بیان کرد: با صدور دستورات لازم، تحقیقات علمی کارآگاهان پلیس آگاهی به نتیجه رسید و مشخص شد ۳ متهم با انگیزه اختلاف‌های مالی فرد مورد نظر را ربوده و به شهرستان سرخس انتقال داده اند.

مرادی بیان کرد: در ادامه روند پیگیری پرونده، کارآگاهان پلیس آگاهی سرخس با اقدامات فنی و اطلاعاتی، هویت و مخفیگاه متهمان را شناسایی و در عملیاتی ضربتی آنان را دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی افزود: فرد ربوده شده کمتر از پنج روز به آغوش خانواده اش بازگشت و با دستورات تخصصی مرجع قضایی تحقیقات پلیس ادامه دارد.

وی بیان کرد: مهارت حل مسئله و تصمیم گیری درست سبب می‌شود در مشکلات این چنینی افراد با اقدامات هیجانی و غیرقانونی برای خود گرفتاری و مشکلات پیچیده ای درست نکنند.

