به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فصل سوم «دروغ‌های کوچک بزرگ» در اچ‌بی‌او در دست ساخت است.

ورایتی مطلع شده که فرانچسکا اسلون، یکی از خالقان «آقا و خانم اسمیت»، برای نوشتن قسمت اول و تهیه‌کنندگی اجرایی فصل سوم این سریال پرطرفدار به این پروژه پیوسته است. اسلون همراه دیوید ای. کلی، نیکول کیدمن و ریس ویترسپون، تهیه‌کنندگان اجرایی فصل سوم خواهند بود و کیدمن و ویترسپون همچنان بازیگران اصلی آن هستند.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که اسلون یک قرارداد کلی ۲ ساله با اچ‌بی‌او امضا کرده و هم‌زمان اعلام شده فیلمبرداری فصل دوم «آقا و خانم اسمیت» در آمازون پرایم ویدیو به طور نامحدود به تعویق افتاده است.

تاکنون شایعاتی مبنی بر ساخت قسمت جدید این سریال منتشر شده بود و کیدمن در نوامبر ۲۰۲۳ اعلام کرده بود ممکن است فصل سوم آن ساخته شود اما تاکنون هیچ چیز به شکل رسمی روشن نشده است.

نخستین فصل «دروغ‌های کوچک بزرگ» سال ۲۰۱۷ به نمایش درآمد و قرار بود یک سریال کوتاه باشد. این سریال در زمان پخش خود با موفقیت چشمگیری روبه‌رو شد و جوایز امی بهترین سریال کوتاه، بهترین بازیگر زن در سریال کوتاه برای کیدمن، بهترین بازیگر زن مکمل در سریال کوتاه برای لورا درن و موارد دیگر را از آن خود کرد.

مدتی بعد اچ‌بی‌او اعلام کرد فصل دوم سریال ساخته می‌شود. این فصل با حضور بازیگران اصلی ساخته شد و مریل استریپ هم در فصل دوم در نقش مری لوئیز رایت به این سریال پیوست. شیلین وودلی، زویی کراویتز، الکساندر اسکارشگورد (که برای فصل اول نیز جایزه امی را دریافت کرد)، آدام اسکات، جیمز تاپر و جفری نوردلینگ نیز در این سریال ایفای نقش کردند.

فصل اول بر اساس رمانی به همین نام نوشته لیان موریارتی ساخته شد، در حالی که فصل دوم بر اساس مطالب اصلی نوشته موریارتی شکل گرفت. گفته شده رمان دنباله سال ۲۰۲۶ منتشر می‌شود.