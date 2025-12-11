محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار سطح قرمز شماره ۱۰ مورخ ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار کرد: این هشدار به دلیل وقوع مه غلیظ و کاهش شدید دید افقی در سطح استان صادر شده است.
وی با تأکید بر اینکه این شرایط جوی از اوایل صبح جمعه آغاز و تا اواسط روز ادامه خواهد داشت، افزود: جادههای کوهستانی و راههای منتهی به مرکز استان بیشترین تأثیر را از این پدیده خواهند گرفت و لازم است رانندگان با احتیاط کامل تردد کنند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: هشدار سطح قرمز به معنای شرایط مخاطرهآمیز جدی است و دستگاههای اجرایی و امدادی باید آمادهباش کامل داشته باشند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.
وی از شهروندان خواست در ساعات اوج مه از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و افزود: اطلاعرسانی دقیق و بهموقع میتواند نقش مهمی در کاهش خسارات و حفظ سلامت مردم ایفا کند.
