بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر آمار بارندگی ۸۱ ساعته اخیر استان را اعلام کرد.

بر اساس اعلام وی، بارش‌ها از ساعت ۹:۳۰ روز شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ آغاز و تا ساعت ۱۸:۳۰ امروز ۲۰ آذر ۱۴۰۴ ثبت شده است.

مرادپور با اشاره به گستره و شدت بارش‌ها گفت: در این بازه زمانی، ایستگاه‌های هواشناسی استان مقادیر متفاوتی از بارش را ثبت کرده‌اند که نشان‌دهنده پراکندگی و شدت نسبی بارش‌ها در مناطق مختلف است.

مقادیر بارش در ایستگاه‌های مختلف

مدیرکل هواشناسی لرستان گفت: بر اساس داده‌های ثبت شده ایستگاه‌های مختلف استان طی ۸۱ ساعت اخیر مقادیر متفاوتی از بارندگی را ثبت کرده‌اند.

وی بیان کرد: بیشترین میزان بارش در شول‌آباد با ۱۲۱.۳ میلی‌متر گزارش شده است. پس از آن، سپیددشت با ۸۹.۲ میلی‌متر و سالیان در شهرستان الیگودرز با ۸۲.۶ میلی‌متر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مرادپور اضافه کرد: ایستگاه نورآباد با ۱۰.۹ میلی‌متر کمترین میزان بارش را ثبت کرده و خرم‌آباد با ۳۹.۴ میلی‌متر، کوهدشت با ۳۰.۷ میلی‌متر و بروجرد با ۳۱.۲ میلی‌متر نیز مقادیر قابل توجهی از بارندگی را تجربه کرده‌اند.

مدیرکل هواشناسی لرستان افزود: ازنا با ۱۹.۱ میلی‌متر، الیگودرز با ۲۵ میلی‌متر، رومشکان با ۱۶.۹ میلی‌متر و پلدختر با ۲۷ میلی‌متر نیز در این بازه زمانی شاهد بارش بوده‌اند.

وی همچنین افزود: سراب‌دوره با ۵۵ میلی‌متر و معمولان با ۱۴۴ میلی‌متر نیز بارش قابل توجهی را ثبت کرده‌اند.

میانگین بارش استان و تأثیر آن بر منابع آبی

مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به متوسط بارندگی ۳۶.۷ میلی‌متری استان گفت: این بارش‌ها نقش مهمی در تقویت منابع آبی استان خواهد داشت و می‌تواند شرایط کشاورزی و منابع طبیعی را بهبود بخشد.

مرادپور تأکید کرد که ادامه رصد وضعیت جوی و هشدارهای هواشناسی برای پیش‌بینی بارش‌های احتمالی در روزهای آینده ضروری است و مردم باید نکات ایمنی و مراقبتی را رعایت کنند.