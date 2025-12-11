  1. استانها
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۸

میزان بارش ۸۱ ساعته در لرستان؛ میانگین بارندگی ۳۶.۷ میلی‌متر شد

خرم‌آباد- مدیرکل هواشناسی لرستان، با ارائه گزارش بارش ۸۱ ساعته اخیر در استان اعلام کرد: میانگین بارندگی ثبت‌شده در این بازه زمانی ۳۶.۷ میلی‌متر بوده است.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر آمار بارندگی ۸۱ ساعته اخیر استان را اعلام کرد.

بر اساس اعلام وی، بارش‌ها از ساعت ۹:۳۰ روز شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ آغاز و تا ساعت ۱۸:۳۰ امروز ۲۰ آذر ۱۴۰۴ ثبت شده است.

مرادپور با اشاره به گستره و شدت بارش‌ها گفت: در این بازه زمانی، ایستگاه‌های هواشناسی استان مقادیر متفاوتی از بارش را ثبت کرده‌اند که نشان‌دهنده پراکندگی و شدت نسبی بارش‌ها در مناطق مختلف است.

مقادیر بارش در ایستگاه‌های مختلف

مدیرکل هواشناسی لرستان گفت: بر اساس داده‌های ثبت شده ایستگاه‌های مختلف استان طی ۸۱ ساعت اخیر مقادیر متفاوتی از بارندگی را ثبت کرده‌اند.

وی بیان کرد: بیشترین میزان بارش در شول‌آباد با ۱۲۱.۳ میلی‌متر گزارش شده است. پس از آن، سپیددشت با ۸۹.۲ میلی‌متر و سالیان در شهرستان الیگودرز با ۸۲.۶ میلی‌متر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مرادپور اضافه کرد: ایستگاه نورآباد با ۱۰.۹ میلی‌متر کمترین میزان بارش را ثبت کرده و خرم‌آباد با ۳۹.۴ میلی‌متر، کوهدشت با ۳۰.۷ میلی‌متر و بروجرد با ۳۱.۲ میلی‌متر نیز مقادیر قابل توجهی از بارندگی را تجربه کرده‌اند.

مدیرکل هواشناسی لرستان افزود: ازنا با ۱۹.۱ میلی‌متر، الیگودرز با ۲۵ میلی‌متر، رومشکان با ۱۶.۹ میلی‌متر و پلدختر با ۲۷ میلی‌متر نیز در این بازه زمانی شاهد بارش بوده‌اند.

وی همچنین افزود: سراب‌دوره با ۵۵ میلی‌متر و معمولان با ۱۴۴ میلی‌متر نیز بارش قابل توجهی را ثبت کرده‌اند.

میانگین بارش استان و تأثیر آن بر منابع آبی

مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به متوسط بارندگی ۳۶.۷ میلی‌متری استان گفت: این بارش‌ها نقش مهمی در تقویت منابع آبی استان خواهد داشت و می‌تواند شرایط کشاورزی و منابع طبیعی را بهبود بخشد.

مرادپور تأکید کرد که ادامه رصد وضعیت جوی و هشدارهای هواشناسی برای پیش‌بینی بارش‌های احتمالی در روزهای آینده ضروری است و مردم باید نکات ایمنی و مراقبتی را رعایت کنند.

    • حافظ IR ۰۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      3 0
      پاسخ
      رومشگان 16میل😂😂😂سیل اومد رومشگان با آمار 96میل بارش داشتیم
    • محمدرضا کمالی عبدلی IR ۰۷:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خداروشکر
    • IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      3 0
      پاسخ
      بنظرم آمار اشتباهه
    • هادی یوسفی IR ۲۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      الحمدلله رب العالمین. ان شاءالله بازم بارون میاد. واسه کشاورزها خیلی خوشحالم
    • حمید IR ۲۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      لرستان بدون سد !!!

