مسعود امامی یگانه در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان سفر رئیس جمهور اظهار کرد: تصویب بیش از ۷۹ هزار میلیارد تومان در قالب‌های اعتبار دولتی، تسهیلات بانکی و جذب سرمایه‌گذاری نتیجه سفر رئیس جمهور به استان اردبیل بود.

وی گفت: ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای پروژه‌های نیمه‌تمام محورهای مواصلاتی استان، راه‌آهن اردبیل، زیرساخت شهرک‌های صنعتی، مراکز درمانی و بیمارستانی، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی، زیرساخت‌های عمران شهری و روستایی، پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی، تکمیل و تجهیز فضاهای دانشگاهی، پروژه‌های آب‌رسانی، تصفیه‌خانه و فاضلاب و تأمین آب شرب شهری و روستایی تخصیص یافت.

استاندار اردبیل با اشاره به نتایج اقتصادی سفر رئیس‌جمهور پزشکیان به استان اردبیل، افزود: ۴۶ هزار میلیارد تومان هم جذب سرمایه‌گذاری برای ۲۲ طرح از طریق ۱۴ هلدینگ اقتصادی دولتی، نیمه‌دولتی و بخش خصوصی با ظرفیت اشتغال‌زایی ۱۰ هزار نفری در بخش‌های مختلف کشاورزی، گردشگری، صنعت، معدن و حوزه دانش‌بنیان مصوب شد.

امامی یگانه ادامه داد: از جمله این طرح‌های اقتصادی می‌توان به احداث گلخانه مدرن شیشه‌ای، انرژی تجدیدپذیر، هتل ۵ ستاره، مجتمع گردشگری، صنایع تبدیلی و تکمیلی، مجتمع گاو شیری، معدن و تولید محصولات پترو پالایشی اشاره کرد.

وی بیان کرد: همچنین در سفر رئیس‌جمهور، ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از طریق ۱۹ بانک دولتی و خصوصی برای طرح‌های استان اردبیل در راستای تأمین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت طرح‌های پیشران اقتصادی و خدماتی در حال احداث استان اردبیل با پیشرفت فیزیکی بالا، دارای توجیه و قابلیت اشتغال‌زایی مطلوب به تصویب رسید.