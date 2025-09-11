به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنج شنبه با حضور رئیس جمهور و به صورت ویدئو کنفرانس فاز نخست کارخانه سرم‌سازی استان اردبیل با سرمایه‌گذاری ۳.۵ هزار میلیارد تومانی و ایجاد اشتغال مستقیم برای ۵۰۰ نفر به بهره‌برداری رسید.

این مجموعه در فاز دوم نیز تا پایان سال با تولید ۲۸ قلم داروی بیمارستانی و اقلام کمیاب در شبکه درمانی کشور به چرخه تولید ملی افزوده خواهد شد.

همچنین در جریان این سفر، تفاهم نامه چند طرح بزرگ اقتصادی و کشاورزی در استان منعقد شد که از جمله آن‌ها می‌توان به احداث گاوداری ۲۲۰۰ رأسی شیری در شهرستان گرمی با سرمایه‌گذاری ۱.۴ هزار میلیارد تومانی و اشتغال‌زایی ۱۰۰ نفر و نیز احداث گلخانه ۳۴۶ هکتاری در شهرستان پارس‌آباد با سرمایه‌گذاری ۲۱ هزار میلیارد تومانی و ظرفیت اشتغال ۱۶۰ نفر اشاره کرد.