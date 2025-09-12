سید جواد رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود حدود ۸۰ پروژه ورزشی کارگری نیمهتمام که برخی از آنها از دهه ۹۰ آغاز شده و به دلیل محدودیت منابع پیشرفت کندی داشتهاند، گفت: رویکرد اصلی دولت و وزارتخانه هدایت منابع محدود به سمت تکمیل این پروژهها است.
وی افزود: امسال ۱۹ پروژه در شهرهای مختلف کشور آماده بهرهبرداری است که ۱۱ پروژه همزمان با هفته دولت افتتاح شدهاند.
رضوی درباره برنامههای آتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرآیندها از جمله راهکارهای مهم در تکمیل پروژههای نیمهتمام و نگهداری و توسعه پروژههای فرهنگی و ورزشی کارگری است.
وی ادامه داد: دستورالعملهای لازم به مدیران استانی ابلاغ شده تا با استفاده از ظرفیتهای موجود، روند تکمیل پروژهها تسریع یابد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان به حمایت از مجموعه ورزشی چمخاله در شهرستان لنگرود اشاره کرد و گفت: با همکاری مسئولان مربوطه، تلاش میشود هر آنچه ممکن است برای توسعه این مجموعه انجام شود.
