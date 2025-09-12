  1. استانها
  2. گیلان
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۶

رضوی: ۱۹ پروژه ورزشی کارگری در کشور به بهره‌برداری می رسد

لنگرود-معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افتتاح ۱۹ پروژه ورزشی و فرهنگی کشور گفت: رویکرد اصلی دولت و وزارتخانه به سمت تکمیل طرح های نیمه تمام است.

سید جواد رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود حدود ۸۰ پروژه ورزشی کارگری نیمه‌تمام که برخی از آنها از دهه ۹۰ آغاز شده و به دلیل محدودیت منابع پیشرفت کندی داشته‌اند، گفت: رویکرد اصلی دولت و وزارتخانه هدایت منابع محدود به سمت تکمیل این پروژه‌ها است.

وی افزود: امسال ۱۹ پروژه در شهرهای مختلف کشور آماده بهره‌برداری است که ۱۱ پروژه همزمان با هفته دولت افتتاح شده‌اند.

رضوی درباره برنامه‌های آتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرآیندها از جمله راهکارهای مهم در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و نگهداری و توسعه پروژه‌های فرهنگی و ورزشی کارگری است.

وی ادامه داد: دستورالعمل‌های لازم به مدیران استانی ابلاغ شده تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود، روند تکمیل پروژه‌ها تسریع یابد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان به حمایت از مجموعه ورزشی چمخاله در شهرستان لنگرود اشاره کرد و گفت: با همکاری مسئولان مربوطه، تلاش می‌شود هر آنچه ممکن است برای توسعه این مجموعه انجام شود.

