به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی شبکه نمایش سیما، در پی برپایی «هفته اصفهان» در رویداد «ایران جان» رسانه ملی، از ۲۲ تا ۲۸ شهریور فیلمهایی با موضوع تاریخ و فرهنگ این شهر تاریخی، از ساعت ۱۱ روی آنتن شبکه نمایش میرود.
فیلم «چند قطره آبان» به کارگردانی جواد اسماعیلی شنبه ۲۲ شهریور ساعت ۱۱ روانه آنتن میشود.
«چند قطره آبان»، روایت حماسه مردم اصفهان در تشییع ماندگار ۲۵ آبان سال ۱۳۶۱ است، روزی که ۳۷۰ شهید روی دوش مردمان این شهر تا خانه ابدی روانه شد.
قاسم رجایی، محمد شیشه فروشان، محمد کیانی، محمد مشتاقیان، محمدامین قائدی، محمدجواد عبدی، محمدصادق آردی، محمدصادق اسماعیلی، محمدصادق قاسمی، محمدعلی خیابانی و محمود ابوطالبی و.... در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
«صابر» به کارگردانی جهانبخش سلطانی، یکشنبه ۲۳ شهریور ساعت ۱۱ تماشایی میشود.
جهانبخش سلطانی، مهدی باقربیگی، محمدعلی میاندار، سامرند معروفی، اسماعیل موحدی، شیرین صمدی، بیژن رافعی، آزاده ریاضی، پوراندخت مهیمن، سیدمرتضی حسینی، رسول هنرمند، کمند کبیری نسب، محمد ربانی، مهران هادی از جمله بازیگران این فیلم هستند.
«صابر» زندگی مش صابر را روایت میکند که بازنشسته آموزش و پرورش است. او برای پرداخت هزینه سفر حج خود به اصفهان آمده، اما تمام مدارک و پولهایش را میدزدند و اتفاقات مختلفی برایش رخ میدهد ... .
«کلاه تو کلاه» به کارگردانی هادی رحیمی خواص، دوشنبه ۲۴ شهریور ساعت ۱۱ روی آنتن میرود.
این فیلم داستان فردی به نام ونداد را روایت میکند که در تهران به ساخت و ساز و کارهای ساختمانی مشغول است. او برای دریافت طلب یکی از معاملاتی که انجام میدهد به اصفهان سفر میکند و با آقا رشید آشنا میشود و ... .
بازیگرانی همچون مهران رجبی، خشایار راد، زهره فوده، اصغرمولایی، منصورآنش و قدرت ا… ایزدی به ایفای نقش پرداختهاند.
«رأس و ریس» به کارگردانی سید میلاد بنی طباء، سه شنبه ۲۵ شهریور ساعت ۱۱ از شبکه نمایش پخش میشود.
رضاتوکلی، کیانوش گرامی، محمد برسوزیان، اسدالله یکتا، محمد صفری، جلال احمدی، مرتضی کیوانداریان و مهسا آقادادی در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
«رأس و ریس» پیرامون شخصیت شکیبا میگذرد که برای وصول طلباش از تیمور از تهران به اصفهان سفر میکند و در این سفر با خانواده ایرج خان که اصفهانی هستند آشنا میشود و با کمک این خانواده پول شکیبا وصول میشود.
«هشتک دوچرخه باز» به کارگردانی مصطفی نظری زاده، چهارشنبه ۲۶ شهریور ساعت ۱۱ روانه آنتن میشود.
این فیلم داستان پیرمرد تنهایی را روایت میکند که بعد از فوت همسرش هر کدام از فرزندانش به خاطر مشکلاتشان اصفهان را ترک کردهاند و تنها همدم و مونس حاجی بابا دوچرخهای است که از زمان جوانی تا به امروز همراه او است اما یک روز در اثر سانحهای حاجی بابا با دوچرخه اش نقش بر زمین میشود و در راه انتقال به بیمارستان دوچرخه به سرقت میرود و ... .
حسن اکلیلی، مهران هادی، شهره موسوی، افسانه صالحی الهام باقری و مسعود زنجانی در این فیلم ایفای نقش کردهاند.
«مجنون بی لیلی» به کارگردانی جهانبخش سلطانی، پنج شنبه ۲۷ شهریور ساعت ۱۱ پخش میشود.
این فیلم داستان دو برادر رزمنده دفاع مقدس با نامهای «مجتبی» و «مرتضی» است که سال هاست از یکدیگر دور هستند و خبری از هم ندارند تا اینکه انگشتر و پلاک مجتبی در تفحص پیدا میشود ... .
جهانبخش سلطانی، رضا ایرانمنش، رضا توکلی، مهران هادی، هیراد اکبری، شمیلا تابش، مینا فرامرزی، افسانه صالحی، ا لهام فولادوند و نازنین موذنی در این فیلم بازی کردهاند.
«یک اتفاق ساده» به کارگردانی سید حسن حسینی، جمعه ۲۸ شهریور ساعت ۱۱ روانه آنتن میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: آقا جمال در آغاز یک روز با اختلافی که بین او و همسرش صورت میگیرد از خانه خارج شده و برای حل این اختلاف و سو تفاهم در گیر ماجراهایی میشود که ماجراهای طنزی را برای بیننده رقم میزند ... .
پوراندخت مهیمن، پری کربلایی، محمدرضا نریمانی، حسن جویره، سعید محقق، علی قیومی، سیف الله نامداری و محمود شانئی در این فیلم نقش آفرینی کردهاند.
