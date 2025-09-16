  1. استانها
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۴۸

۲۳۱ هزار دانش‌آموز زنجانی در سال تحصیلی جدید به مدرسه می‌روند

۲۳۱ هزار دانش‌آموز زنجانی در سال تحصیلی جدید به مدرسه می‌روند

زنجان- مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: امسال بیش از ۲۳۱ هزار دانش‌آموز در سطح استان در ۱۰ هزار کلاس درس، فعالیت آموزشی خودرا آغاز می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح‌الله تاراسی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: امسال بیش از ۲۳۱ هزار دانش‌آموز در سطح استان با همراهی ۱۳ هزار و ۸۰۰ نیروی فرهنگی در ۱۰ هزار کلاس درس، فعالیت آموزشی خود را آغاز می‌کنند.

وی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی همکاران فرهنگی برای آماده‌سازی فضاهای آموزشی افزود: در روزهای اخیر، همکاران ما تمام توان خود را برای آماده‌سازی مدارس، ساماندهی نیروی انسانی و توزیع به‌موقع کتاب‌های درسی به‌کار گرفته‌اند تا دانش‌آموزان سال تحصیلی را در محیطی بانشاط، ایمن و امیدبخش آغاز کنند.

تاراسی با اشاره به نقش خیرین مدرسه‌ساز، شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر دستگاه‌های همکار در آماده‌سازی مدارس تصریح کرد: موفقیت آموزش و پرورش بدون همراهی خانواده‌ها و جامعه محقق نخواهد شد و نقش خانواده‌ها در دلگرمی و هدایت دانش‌آموزان بسیار تعیین‌کننده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان شعار سال تحصیلی جدید را عدالت آموزشی؛ برای ایران، برای مدرسه عنوان کرد و گفت: رویکرد اصلی ما فراهم‌سازی فرصت‌های برابر یادگیری برای همه دانش‌آموزان از دورترین روستاها تا مرکز شهر است. با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در سال تحصیلی جدید هیچ کلاسی بدون معلم و هیچ مدرسه‌ای بدون تجهیزات ضروری نخواهیم داشت.

وی عدالت آموزشی را اساس توسعه انسانی پایدار عنوان کرد و افزود: نهضت مدرسه‌سازی با بسیج ظرفیت‌های مردمی و دولتی در استان در حال اجراست و هدف ما ایجاد محیطی امن، استاندارد، زیبا و مجهز برای دانش‌آموزان در همه نقاط استان است.

تاراسی در ادامه حرکت آموزش و پرورش به سمت یادگیری فعال، مسئله‌محور و مهارت‌آموزی را مورد تأکید قرار داد و گفت: توانمندسازی حرفه‌ای معلمان، استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی و تشکیل اجتماعات یادگیری از اقدامات مهمی است که در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به رتبه علمی استان، افزود: استان زنجان در میانگین نمرات نهایی دانش‌آموزان رتبه ۱۱ کشور را دارد که این موضوع ارتباط مستقیم با موفقیت در کنکور دارد. با هدایت تحصیلی صحیح و آموزش تکمیلی معلمان، ارتقای جایگاه استان در نتایج کنکور از اهداف جدی ما در سال جاری است.

