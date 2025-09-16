به گزارش خبرنگار مهر، ذبیحالله تاراسی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: امسال بیش از ۲۳۱ هزار دانشآموز در سطح استان با همراهی ۱۳ هزار و ۸۰۰ نیروی فرهنگی در ۱۰ هزار کلاس درس، فعالیت آموزشی خود را آغاز میکنند.
وی با قدردانی از تلاش شبانهروزی همکاران فرهنگی برای آمادهسازی فضاهای آموزشی افزود: در روزهای اخیر، همکاران ما تمام توان خود را برای آمادهسازی مدارس، ساماندهی نیروی انسانی و توزیع بهموقع کتابهای درسی بهکار گرفتهاند تا دانشآموزان سال تحصیلی را در محیطی بانشاط، ایمن و امیدبخش آغاز کنند.
تاراسی با اشاره به نقش خیرین مدرسهساز، شوراهای اسلامی، شهرداریها، دهیاریها و سایر دستگاههای همکار در آمادهسازی مدارس تصریح کرد: موفقیت آموزش و پرورش بدون همراهی خانوادهها و جامعه محقق نخواهد شد و نقش خانوادهها در دلگرمی و هدایت دانشآموزان بسیار تعیینکننده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان شعار سال تحصیلی جدید را عدالت آموزشی؛ برای ایران، برای مدرسه عنوان کرد و گفت: رویکرد اصلی ما فراهمسازی فرصتهای برابر یادگیری برای همه دانشآموزان از دورترین روستاها تا مرکز شهر است. با برنامهریزیهای انجامشده، در سال تحصیلی جدید هیچ کلاسی بدون معلم و هیچ مدرسهای بدون تجهیزات ضروری نخواهیم داشت.
وی عدالت آموزشی را اساس توسعه انسانی پایدار عنوان کرد و افزود: نهضت مدرسهسازی با بسیج ظرفیتهای مردمی و دولتی در استان در حال اجراست و هدف ما ایجاد محیطی امن، استاندارد، زیبا و مجهز برای دانشآموزان در همه نقاط استان است.
تاراسی در ادامه حرکت آموزش و پرورش به سمت یادگیری فعال، مسئلهمحور و مهارتآموزی را مورد تأکید قرار داد و گفت: توانمندسازی حرفهای معلمان، استفاده از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی و تشکیل اجتماعات یادگیری از اقدامات مهمی است که در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به رتبه علمی استان، افزود: استان زنجان در میانگین نمرات نهایی دانشآموزان رتبه ۱۱ کشور را دارد که این موضوع ارتباط مستقیم با موفقیت در کنکور دارد. با هدایت تحصیلی صحیح و آموزش تکمیلی معلمان، ارتقای جایگاه استان در نتایج کنکور از اهداف جدی ما در سال جاری است.
