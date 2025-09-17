۲۱۵ مدرسه ۱۰ نفره و کمتر در استان زنجان وجود دارد

فرحناز فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیش از ۹۰۰ بازمانده از تحصیل در استان زنجان شناسایی شده ۲۸۵ نفر از آنها به دلیل مهاجرت به خارج از کشور و آموزش ناپذیر بودن از چرخه آموزش استان محروم ماندند.
وی تعداد کودکان استثنایی و آموزشناپذیر را ۲۹۲ برشمرد و گفت: والدین ۹۳ کودک به دلیل جُثه کوچک از ثبتنام فرزندنشان در پایه اول ابتدایی ممانعت کردند.
معاون ابتدایی آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به اینکه ۲ دانشآموز در مدارس دینی تحصیل میکنند، عنوان کرد: علاوه براین ۱۴ نفر با مهاجرت دورن کشور به سایر استانها عزمیت کردند.
وی با اشاره به اینکه ۹۷ نفر در مقطع پیشدبستانی هستند، تصریح کرد: ۱۶ نفر نیز بیماری صعبالعلاج داشته و امکان تحصیل ندارند.
فتحی با اشاره به اینکه ۴۰ مدرسه عشایری در استان وجود دارد، ادامه داد: ۵۱۱ دانشآموز در این مدارس تحصیل میکنند.
وی با بیان اینکه دورترین نقاط استان دانشآموزان شناسایی و زمینه تحصیل آنها فراهم شده است، خاطرنشان کرد: ۲۱۵ مدرسه ۱۰ نفره و کمتر در سطح استان دایر شده تا هیچ فردی محروم از آموزش نماند.
معاون ابتدایی آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به اینکه مهر امسال بیش از ۱۷ هزار و ۶۰۰ دانشآموز وارد پایه اول ابتدایی میشوند، یادآور شد: این رقم نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
