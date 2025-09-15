معلمان زنجان در مسیر نوآوری آموزشی پیشگام‌ هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرحنار فتحی در آئین افتتاح طرح «توانا» ناحیه دو آموزش و پرورش زنجان با اشاره به اهمیت رسالت معلمان در تربیت گفت: رئیس جمهور با اولویت قرار دادن آموزش و پرورش بار دیگر ثابت کرد اگر معلم نباشد، جامعه به مقصد نخواهد رسید.
وی اظهار کرد: مدرسه و معلم، شناسنامه جامعهاند و بیتوجهی به معنای غفلت از آینده کشور است.
فتحی طرح «توانا» را نمونهای روشن از باور به جمله «خواستن، توانستن است» برشمرد و ادامه داد: هدف این طرح با توانمند سازی معلمان، تبلور پیوند «دانایی و توانایی» برای رسیدن به قلههای موفقیت است.
فتحی با بیان اینکه مدرسه تراز، تنها با همکاری مدیران و معلمان ساخته میشود، گفت: مدیران باید برنامهریزی راهبردی داشته باشند و معلمان نیز با باور به تغییر، روشهای نوین یاددهی و یادگیری را به کار بگیرند.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان تاکید کرد: حتی در شرایط دشوار مانند تراکم بالای کلاسها یا کمبود امکانات، وظیفه ما خلق شرایط مطلوب است.
فتحی خاطرنشان کرد: تفاوت اصلی ما با فناوریهای جایگزین انسان همچون هوش مصنوعی در همینجاست؛ ما میتوانیم حتی بدون امکانات، امید، عشق و تحول بیافرینیم.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به پیشگامی تاریخی این استان در عرصههای اجتماعی و فرهنگی، گفت: زنجان همیشه خاستگاه تحول بوده است؛ از نقش زنان و مردان زنجانی در انقلاب و جنگ گرفته تا امروز که در حوزه آموزش نیز پیشقدم هستند.
فتحی بر ضرورت ایجاد حس «مالکیت علمی» در دانشآموزان تأکید کرد و گفت: کلاس زنده، کلاسی است که در آن هیاهوی یادگیری جریان دارد؛ تغییر روشهای سنتی به سمت روشهای نوین، هرچند دشوار، اما دستیافتنی است لذا باید اجازه دهیم دانشآموزان در کلاسها فعال باشند، سوال کنند، حتی شیطنت داشته باشند.
وی تصریح کرد: با وجود کمبود امکانات و تراکم بالای کلاسها، معلمان استان با دلسوزی و روحیهای فراتر از وظیفه در حال آمادهسازی مدارس هستند و این فداکاریها شایسته تقدیر و ستایش است.
