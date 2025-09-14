به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، در ادامه برنامه‌های رویداد «ایران جان»، رسانه ملی این هفته به سراغ استان اصفهان رفته و شبکه یک رنگ و بوی اصفهان گرفته است. از برنامه‌های زنده و روزانه مانند «صبح‌بخیر ایران»، «به توان مردم»، «امروز»، «سیمای خانواده»، «ورزش و مردم»، «ایران از بالا» و «ثریا» تا برنامه‌های تولیدی و مستند مانند «ایران دوست‌داشتنی»، «باشگاه تولید» و مستندها و میان‌برنامه‌های مختلف همگی در خدمت پوشش ابعاد مختلف استان اصفهان هستند.

از روز شنبه ۲۲ شهریور برنامه «آفتاب شرقی» از مدرسه علمیه امام صادق «ع» در چهارباغ عباسی اصفهان با موضوع فروخوردن خشم روی آنتن می‌رود.

کارشناس مهمان این هفته آیت الله سیدابوالحسن مهدوی خواهد بود و این برنامه مطابق معمول بعد از اذان ظهر تا روز پنجشنبه پخش می‌شود.

«ایران دوست داشتنی» ساعت ۲۳ به سراغ مردم اصفهان می‌رود.

آئین‌های ملی مذهبی، بازهای محلی، نماد زیست بوم، تاریخچه شهرها، صنایع دستی، چهره‌های تأثیرگذار، پیشرفت‌های علمی اصفهان در این برنامه مرور می‌شود.

روز یکشنبه ۲۳ شهریور برنامه «امروز» با توجه به رویداد جاری به شهر اصفهان با عناوین: «صنعت استان اصفهان»، «اصفهان استان مقاومت و ایثار»، «اصفهان کشاورزان مقاوم در برابر خشکسالی»، «طبیعت اصفهان» می‌پردازد.

مستند «زنده باد جهاد» با موضوع نقش جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس ساعت ۱۶:۵۰ از شبکه یک پخش می‌شود.

این برنامه تلاش می‌کند تا از خلال روایت‌های مختلف، تصویری زنده و ملموس از مسیر پرفراز و نشیب جهاد سازندگی ارائه دهد و الگویی را برای نسل امروز و فردا به نمایش گذارد که چگونه می‌توان با اتکا به روحیه جهادی و مدیریت انقلابی، بر مشکلات پیچیده اجتماعی فائق آمد.

همچنین برنامه «حیات دانش بنیان» به موضوع بررسی روند شکل‌گیری و رشد شرکت دانش بنیان فناوران لیزر سپاهان می‌پردازد. از جمله دستاوردهای این شرکت که در اصفهان مستقر است، می‌توان به «دستگاه نشت‌یاب لیزری مکشی گاز متان» اشاره کرد. دستگاهی که اهمیت بالایی در ایمنی محیط کار بخصوص در معادن دارد اما به خاطر تحریم‌ها، تأمین آن با مشکل مواجه بود.

این برنامه ساعت ۱۷:۲۰ روز یکشنبه پخش می‌شود.

در ادامه ویژه‌های این رویداد روز سه شنبه ۲۵ شهریور مستند «ایران از بالا» به شهر بزرگ اصفهان می‌پردازد.

این مستند با تصاویر هوایی (هلی شات) و گویندگی داود نماینده به معرفی مناظر متنوع طبیعی و امکان تاریخی استان اصفهان پرداخته است.

این برنامه ساعت ۱۶:۳۰ از قاب شبکه یک پخش می‌شود.

برنامه «باشگاه تولید» نیز در قسمت جدید خود به کارآفرینان شهر اصفهان می‌پردازد.

این برنامه ساعت ۱۷:۱۵ از شبکه یک پخش می‌شود.