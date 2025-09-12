۱۳ پیام تبیینی راهبردی برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن تدوین شد

حجت الاسلام روح الله حزیراوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طراحی پیچیده دشمن در عرصه جنگ ترکیبی، از آماده‌سازی و انتشار ۱۳ پیام تبیینی ویژه نخبگان و مبلغان خبر داد و تأکید کرد این پیام‌ها با هدف ترسیم شرایط کنونی و ارائه راهبردهای جمهوری اسلامی در برابر فتنه‌های طراحی‌شده تدوین و در اختیار فعالان فرهنگی و تبلیغی کشور قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام حریزاوی اظهار داشت: دشمن در شرایطی وارد میدان شده که نه تعریف دقیقی از جنگ ارائه می‌دهد و نه تعریفی از صلح. هدف اصلی این طراحی، گرفتار کردن جامعه در وضعیت بلاتکلیفی و سردرگمی با ایجاد حالت نه جنگ، نه صلح است.

وی با بیان اینکه برای مقابله با این شرایط، مجموعه‌ای از ۱۳ پیام تبیینی تدوین شده است، افزود: این پیام‌ها برای ترسیم شرایط کنونی و ارائه راهبردهای روشن جمهوری اسلامی آماده شده و در اختیار نخبگان و مبلغان کشور قرار گرفته تا بتوانند جامعه را در برابر عملیات روانی دشمن مصون‌سازی کنند.

حجت‌الاسلام حریزاوی ادامه داد: فتنه‌ای که دشمن با همکاری برخی جریان‌های واداده داخلی در پی آن است، با لطف خداوند و حکمت الهی خنثی خواهد شد و جبهه فرهنگی کشور با هوشیاری در این میدان ایستادگی می‌کند.

وی همچنین با تأکید بر نقش‌آفرینی بانوان در جبهه مقاومت فرهنگی تصریح کرد: بانوان در خط مقدم تبیین و دفاع از حقیقت قرار دارند و امروز شاهد برنامه‌ریزی و حضور مؤثر آن‌ها در صحنه مقابله با جنگ ترکیبی هستیم.

حجت‌الاسلام حریزاوی خاطرنشان کرد: مرحله جدیدی از جنگ دشمن آغاز شده و جدیت در مواجهه با آن، نیازمند هم‌افزایی نخبگان، مبلغان و جریان‌های انقلابی است.