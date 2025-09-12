مدیر شهربازی جنت شیراز عزل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرمایهگذار شهر بازی جنت شیراز ضمن عذرخواهی از مردم متدین شیراز و تاکید بر حفظ ارزشهای اسلامی در اجرای برنامههای فرهنگی گفت: شهر بازی پارک جنت شیراز در اختیار بخش خصوصی است و شهرداری شیراز در اجرای برنامههای جانبی هیچ گونه نقش و مسئولیتی ندارد.
وی ادامه داد: متأسفانه در خلال اجرای برنامههای شاد به مناسبت بازگشایی در مجموعه شهر بازی جنت شیراز، اتفاقی خارج از برنامه و مشکوک و غیرعامدانه توسط تعدادی محدود از حاضرین صورت گرفت که اقدام به تهیه کلیپ و انتشار در فضای مجازی کردند که این موضوع موجب تکدر خاطر مردم و مسئولین عزیز استان فارس و شهر شیراز شد.
سرمایهگذار این پارک افزود: مجموعه پارک جنت شیراز ضمن عذرخواهی از آحاد مردم و مسئولین، ضمن عزل و برکناری مدیر پارک به دلیل عدم نظارت بر اجرای برنامه، نسبت به جمع آوری استیج موسیقی اقدام کرده است. ضمناً با هماهنگی و همراهی مجموعههای متولی، پیوست فرهنگی مجموعه تدوین و دیگر اقدامات در دستور کار قرار خواهد گرفت.
نظر شما