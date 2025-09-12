واکنش شهرداری شیراز به جشن خارج از عرف در شهربازی باغ جنت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دیانتی، با اشاره به انتشار ویدئوی منتسب به یک مراسم در مجموعه شهربازی باغ جنت، موضع رسمی شهرداری را تشریح کرد و گفت: این مجموعه به بخش خصوصی واگذار شده و بهرهبردار صرفاً در چهارچوب استفاده از وسایل بازی حق فعالیت داشته است.
وی ادامه داد: برگزاری این برنامه کاملاً خودسرانه بوده و بهرهبردار برای برگزاری چنین برنامهای از مبادی ذیربط مجوزی اخذ نکرده، و برگزاری آن غیرقانونی است.
سخنگوی شهرداری شیراز افزود: از مفاد اصلی قراردادهای شهرداری شیراز با بهرهبرداران، پیمانکاران و سرمایهگذاران، رعایت ضوابط حاکم بر شهر و کشور و شئونات اسلامی است. احساسات مردم فهیم شیراز از این اتفاق جریحهدار شد و مدیریت شهری نیز از آن عمیقاً متأثر است.
دیانتی تصریح کرد: پیشتر تذکرات لازم و اخطار به بهرهبردار داده شده بود، اما به دلیل بیتوجهی و تخلف از مفاد قرارداد، شکایت رسمی علیه وی تنظیم و به مراجع قضائی ارجاع شده است. پیگیری حقوقی این پرونده تا حصول نتیجه ادامه خواهد یافت.
