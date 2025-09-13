بیانیه جامعه روحانیت شیراز در محکومیت هنجارشکنی شهربازی جنت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بروز رفتارهای هنجارشکنانه و خلاف شئونات اسلامی در شهربازی باغ جنّت شیراز، جامعه روحانیت شیراز با صدور بیانیهای ضمن محکوم کردن چنین حوادث ضدفرهنگی از مسئولان مربوطه، خواهان رسیدگی و برخورد بازدارنده با این حرمتشکنی شد.
متن این بیانیه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مردم شریف، مؤمن و فرهنگدوست شهر شیراز، سومین حرم اهل بیت علیهمالسلام
در پی انتشار تصاویر و اخبار مربوط به مراسمی خارج از عرف اسلامی و فرهنگی در مجموعه باغ جنت شیراز، جامعه روحانیت این شهر وظیفه خود میداند که ضمن ابراز تأسف عمیق، نگرانی خود را از تکرار چنین رخدادهایی اعلام نماید.
شیراز، شهر ایمان، ادب و عرفان، سزاوار برنامههایی است که در شأن هویت دینی، فرهنگی و تاریخی آن باشد. شادی و نشاط اجتماعی، حقی مشروع و مورد تأیید شرع مقدس اسلام است، اما این شادی باید در چارچوب ارزشهای الهی، اخلاقی و فرهنگی جامعه اسلامی رقم بخورد.
ما ضمن تأکید بر لزوم برخورد قانونی و قاطع با عوامل این مراسم، از مسئولان محترم شهری و قضائی انتظار داریم با نظارت دقیقتر، مانع از تکرار چنین برنامههایی شوند که احساسات پاک مردم متدین را جریحهدار میسازد.
جامعه روحانیت شیراز آمادگی خود را برای همکاری در جهت تبیین راهکارهای فرهنگی، تربیتی و هنری اعلام میدارد تا نشاط اجتماعی در مسیر صحیح و متعالی خود تحقق یابد.
والسلام علی من اتبع الهدی
