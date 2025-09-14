دادستان فارس: افراد هنجارشکن شهربازی جنت شیراز تحت تعقیب قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران میرحاجی با اشاره به تعقیب قضائی و احضار عوامل در صحنه و سایر دست‌اندرکاران هنجار شکنی یک فرد در مراسمی در باغ جنت شیراز گفت: این جشن برای کودکان بوده و ارتباطی با افتتاحیه شهر بازی باغ جنت که در زمان دیگری انجام شده بود، نداشته است.

وی با بیان اینکه به محض وصول گزارش اولیه، قاضی ویژه‌ای جهت بررسی دقیق موضوع اختصاص یافت تا تمام جوانب این قضیه سنجیده شود، ادامه داد: دادیار شعبه ویژه بلافاصله اقدامات لازم جهت شناسایی عوامل هنجار شکن و تهیه کنندگان کلیپ و نشر دهندگان را در دستور کار قرار داد.

دادستان شیراز با اشاره به بررسی‌های اولیه افزود: در این مراسم هیچ یک از مسئولان شهرداری شیراز و سایر مسئولان استان حضور نداشته‌اند و در این جلسه ظاهراً یکی از افراد تماشاچی که کمتر از ۱۸ سال سن دارد، بدون هماهنگی قبلی بر روی صحنه اجرای مراسم حاضر شده و به حرکات نامتعارف و خلاف شئون اخلاقی می‌پردازد که برخی افراد حاضر نیز با تهیه فیلم اقدام به پخش گسترده آن می‌کنند.

میرحاجی با اشاره به فیلم پخش شده از این مراسم که احساسات مردم متدین شیراز و اقشار گوناگون را جریحه‌دار کرده است، گفت: تمام افراد دست اندر کار در برگزاری مراسم به دادسرا احضار شده‌اند و تحقیقات در حال تکمیل است.

وی درباره برگزاری مراسمات توسط برگزار کنندگان و پیمانکاران در اماکن عمومی نیز ادامه داد: در این خصوص نامه‌ای به شهرداری شیراز ارسال و از آنان خواسته شده است تمام قراردادهایی که با بخش خصوصی منعقد می‌شود شرط هماهنگی مراسمات با سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری یا اخذ مجوز از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قید شود تا دیگر شاهد چنین هنجار شکنی‌هایی نباشیم.

دادستان فارس درباره اظهار نظرهای توهین‌آمیز و خلاف اخلاق برخی افراد نسبت به رویداد پیش آمده نیز افزود: در روزهای اخیر برخی افراد در فضای مجازی یا با ارسال پیامک‌هایی که متأسفانه حاوی عناوین مجرمانه و توهین است، اقدام به اعتراض به موضوع هنجارشکنی در باغ جنت شیراز کرده بودند که شناسایی این افراد نیز در دستورکار قرار دارد چون انتقاد و حتی اعتراض حق است اما در این موضوع هم باید از مسیر اخلاق و قانون حرکت کرد.

میرحاجی پایان با بیان این نکته که ما در دستگاه قضائی مانع مطالبه گری قانونی و اصولی افراد نیستیم، تصریح کرد: مطالبه‌گران باید مطالبات و دغدغه‌های خود را با حفظ شئونات و با رعایت قوانین و مقررات مطرح کنند تا در جهت احساس مسئولیت اجتماعی رفتار آنان وصف مجرمانه نداشته باشد.

گفتنی است ۱۹ شهریور ماه در پی برگزاری مراسمی در باغ جنت شیراز فردی خارج از ضوابط تعریف شده در صحنه اصلی مراسم حاضر و اقدام به حرکات خلاف شئون اخلاقی می‌کند که بازتاب این اقدام هنجارشکن با واکنش‌های گوناگون مردم و مسئولان مواجه شده است.