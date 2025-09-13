تجمع جمعی ازمردم شیراز درمقابل شورای شهر؛اعتراض به اتفاقات شهربازی جنت

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از مردم و متدینین شیراز صبح شنبه با حضور در مقابل ساختمان شورای شهر ضمن اعتراض جدی به ناهنجاریهای رخ داده در شهربازی جنت این شهر، خواستار برخورد جدی دستگاههای نظارتی با عوامل این اتفاقات شدند.
در این تجمع که به صورت خودجوش برگزار شد، حاضرین خواستار پاسخگویی شهرداری و اعضای شورای شهر شیراز در این زمینه شدند.
در پایان این تجمع شرکت کنندگان در بیانیهای بر پیگیری مستمر این موضوع تا برخورد دقیق با عوامل این ناهنجاری فرهنگی در شهربازی جنت شیراز تاکید کردند.
لازم به ذکر است شامگاه چهارشنبه ۱۹ شهریور یک هفته پس از افتتاح شهربازی بوستان جنت، همزمان با میلاد پیامبر اکرم (ص) و به بهانه جشن افتتاحیه، در محدوده این شهربازی، مراسم جشنی سراسر هنجار شکنانه و در تضاد کامل با مبانی فرهنگ دینی - ایرانی و ارزشهای سومین حرم اهل بیت (ع) برگزار شد.
این اتفاق موجب نارضایتی شدید مردم متدین شیراز، علما و روحانیون و تشکلهای مردمی فرهنگی مذهبی شد.
پس از این موضوع شهرداری شیراز در اطلاعیهای ضمن عذرخواهی از مردم به خاطر این ناهنجاری، از شکایت شهرداری شیراز از بهرهبردار شهربازی جنت شیراز به مراجع قضائی به دلیل بیتوجهی و تخلف از مفاد قرارداد، خبر داد.
همچنین سرمایه گذار این شهربازی شامگاه جمعه ۲۱ شهریورماه در بیانیهای از عزل مدیر شهربازی جنت شیراز به دلیل عدم نظارت بر اجرای برنامه در این شهربازی خبر داد و تاکید کرد با هماهنگی و همراهی مجموعههای متولی، پیوست فرهنگی مجموعه تدوین و دیگر اقدامات در دستور کار قرار خواهد گرفت.
