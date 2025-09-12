ساخت پارکینگ در اطراف حرم امام رضا(ع) دنبال خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صالح جوکار شامگاه جمعه در نشست مشترک اعضای کمیسیون امورداخلی و شوراهای مجلس با شهردار و مدیران شهری مشهد اظهار کرد: مضجع منور رضوی و حضور زائران در این شهر فرصتی برای مشهد است. در سفر به مشهد تلاش کردیم با برگزاری جلسات زمینه را برای توامند سازی شهرداریها فراهم کرده و موازی کاریها را کاهش دهیم.
رئیس کمسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس بیان کرد: شهرها باید یک مدیر داشته باشند تا بتوانند به خوبی موضوعات را مدیریت کنند زیرا شهرداریها در تنگناهای جدی هستند. درآمدهای پایدار شهرداریها به دلیل کاهش ساخت و سازها کاهش یافته و برخی شهرداریها در پرداخت حقوق پرسنل خود دچار مشکل هستند.
وی افزود: باید کارگروهی در مجلس شورای اسلامی تشکیل دهیم تا مشکلات شهر مشهد را پیگیری کرده و حل شود. پروژههای مشهد باید از طریق سازمان برنامه و بودجه و ماده ۵۶ تأمین اعتبار شود و مشهد باید از این فرصت استفاده کند.
جوکار گفت: برای تأمین اتوبوس و ونهای مشهد پیگیر مشکل از طریق وزارت کشور خواهیم بود و شرکتهای بزرگ باید در استانها دفتر داشته باشند تا عوارض حاصله به همان شهر اختصاص یابد. در حوزه درآمدهای پایدار نیز پیگیریهایی داریم تا تمام شرکتها مکلف به پرداخت آن باشند.
رئیس کمسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس افزود: برای ساخت پارکینگ در اطراف حرم مطهر رضوی در بودجه سال آینده موضوع دنبال خواهد شد. شهرداری یک نهاد عمومی است که در همه عرصهها فعال است و میتوان برخی مطالبات را از طریق سازمان برنامه و بودجه استان پیگیری کرد.
