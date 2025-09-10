  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸

ممنوعیت ورود خودروهای پلاک مشهد به بوستان غدیر تا پایان شهریور

ممنوعیت ورود خودروهای پلاک مشهد به بوستان غدیر تا پایان شهریور

مشهد - به‌دلیل افزایش چشمگیر سفر زائران به مشهد و اسکان شبانه‌روزی هزاران نفر در بوستان غدیر، ورود خودروهای دارای پلاک مشهد تا ۳۱ شهریور ممنوع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اوج‌گیری سفرهای زائران و اقامت شبانه‌روزی بیش از ۳ هزار خودرو در بوستان غدیر، مدیریت شهری اعلام کرد به منظور ارائه خدمات مناسب و نظم‌بخشی به ترددها، ورود خودروهای دارای پلاک مشهد به این بوستان از ۱۸ تا ۳۱ شهریورماه ممنوع خواهد بود.

طبق روال سال‌های گذشته، این محدودیت با هدف تسهیل استفاده زائران و میهمانان شهری از امکانات بوستان اعمال می‌شود. مسئولان روابط عمومی سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد تأکید کردند که این تصمیم موقتی است و پس از پایان ایام اوج سفر، تردد خودروهای بومی به روال قبل بازخواهد گشت.

برای کسب اطلاعات بیشتر شهروندان می‌توانند با شماره ۰۵۱۳۱۲۹۸۴۸۵ مرکز پیام و پاسخگویی شهرداری تماس بگیرند.

کد خبر 6585591

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها