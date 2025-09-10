ممنوعیت ورود خودروهای پلاک مشهد به بوستان غدیر تا پایان شهریور

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اوج‌گیری سفرهای زائران و اقامت شبانه‌روزی بیش از ۳ هزار خودرو در بوستان غدیر، مدیریت شهری اعلام کرد به منظور ارائه خدمات مناسب و نظم‌بخشی به ترددها، ورود خودروهای دارای پلاک مشهد به این بوستان از ۱۸ تا ۳۱ شهریورماه ممنوع خواهد بود.

طبق روال سال‌های گذشته، این محدودیت با هدف تسهیل استفاده زائران و میهمانان شهری از امکانات بوستان اعمال می‌شود. مسئولان روابط عمومی سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد تأکید کردند که این تصمیم موقتی است و پس از پایان ایام اوج سفر، تردد خودروهای بومی به روال قبل بازخواهد گشت.

برای کسب اطلاعات بیشتر شهروندان می‌توانند با شماره ۰۵۱۳۱۲۹۸۴۸۵ مرکز پیام و پاسخگویی شهرداری تماس بگیرند.