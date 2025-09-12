به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی» نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر که به آمریکا سفر کرده است با معاون رئیس جمهور و وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، معاون رئیس جمهور آمریکا در این دیدار بر همبستگی کشورش با قطر تأکید کرد و گفت که دیپلماسی قادر به حل مسائل باقی مانده است.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا تاکید کرد که قطر متحد استراتژیک و قابل اعتماد برای آمریکا است.

نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر نیز در این دیدار تاکید کرد که این کشور تمام اقدامات لازم را برای محافظت از حاکمیت خود در مواجهه با حمله (رژیم) اسرائیل انجام خواهد داد.

رژیم صهیونیستی روز سه شنبه محل حضور رهبران حماس در دوحه را در زمان برگزاری نشست برای بررسی پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جهت پیشبرد مذاکرات موشک باران کرد.

در این حمله گرچه به هیچیک از رهبران حماس آسیبی وارد نشد اما تعدادی از اعضای حماس و غیر نظامیان از جمله یک شهروند قطری به شهادت رسیدند.