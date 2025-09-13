نشست «ترامپ» با نخست وزیر قطر بعد از حمله رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نیوزنیشن به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر به خوبی برگزار شد.

این منبع گفت که ترامپ و نخست وزیر قطر که به آمریکا سفر کرده در خصوص گام‌های آتی رایزنی کرده و به نتایج مثبتی دست پیدا کردند.

وی بیان کرد که در نشست مذکور استیو ویتکاف فرستاده ترامپ به منطقه نیز حضور داشته است.

پیشتر نیز این مقام قطری با معاون رئیس جمهور و وزیر امور خارجه آمریکا دیدار کرد.

معاون رئیس جمهور آمریکا در این دیدار بر همبستگی کشورش با قطر تاکید کرد و گفت که دیپلماسی قادر به حل مسائل باقی مانده است.

نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر نیز در این دیدار تاکید کرد که این کشور تمام اقدامات لازم را برای محافظت از حاکمیت خود در مواجهه با حمله رژیم صهیونیستی انجام خواهد داد.

لازم به ذکر است رژیم صهیونیستی روز سه شنبه محل حضور رهبران حماس در دوحه را در زمان برگزاری نشست برای بررسی پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جهت پیشبرد مذاکرات موشک باران کرد.