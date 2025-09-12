به گزارش خبرگزاری مهر، وال استریت ژورنال در گزارشی اعلام کرد که رژیم اسرائیل در حمله به قطر از موشک‌های دوربرد استفاده کرد و از حریم هوایی کشورهای عربی اجتناب ورزید.

بر اساس این گزارش، جنگنده‌های اسرائیلی موشک‌هایی را از دریای سرخ به فضا پرتاب کردند و به آمریکایی‌ها زمان کمی برای رهگیری دادند.

وال استریت ژورنال در ادامه افزود که هشت فروند اف -۱۵ و چهار فروند اف -۳۵ به سمت دریای سرخ پرواز کردند و از آنجا موشک‌هایی را از فراز عربستان سعودی به دوحه شلیک کردند.

بنا به ادعای این روزنامه، اسرائیلی‌ها دقایقی قبل از حمله به ارتش آمریکا اطلاع دادند و در ابتدا اطلاعات دقیقی درباره هدف ارائه نکردند.

چندین مقام آمریکایی به وال استریت ژورنال گفتند که (رژیم) اسرائیل تا دقایقی قبل از حمله به ارتش آمریکا اطلاع نداده بود که حمله‌ای علیه حماس انجام می‌دهد. آنها افزودند که صهیونیست‌ها در ابتدا اطلاعات دقیقی در مورد هدف ارائه نکردند اما حسگرهای فضایی ایالات متحده که علائم حرارتی مادون قرمز را تشخیص می‌دهند، پرتاب و مسیر موشک‌ها را ثبت و دوحه را به عنوان مقصد تأیید کردند.

وال استریت ژورنال ادعا می‌کند که «هیچ یک از این اطلاعات به موقع نرسید تا دولت ترامپ بتواند از حمله جلوگیری کند.»

رژیم صهیونیستی روز سه شنبه محل حضور رهبران حماس در دوحه را در زمان برگزاری نشست برای بررسی پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جهت پیشبرد مذاکرات موشک باران کرد.

در این حمله گرچه به هیچیک از رهبران حماس آسیبی وارد نشد اما تعدادی از اعضای حماس و غیر نظامیان از جمله یک شهروند قطری به شهادت رسیدند.