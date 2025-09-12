حماس: برای خنثی کردن عملیات ترور در قطر از مراجع خارجی کمک نگرفتیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری قدس فلسطین، یک مقام امنیتی بلندپایه در جنبش حماس گفت که این جنبش عملیات ترور در قطر را بدون دریافت هیچ‌گونه اطلاعات قبلی از مراجع خارجی خنثی کرد.

وی افزود که سازمان امنیت داخلی مقاومت موفق شد بزرگ‌ترین تلاش ترور خارجی در تاریخ رژیم صهیونیستی را ناکام بگذارد.

این مقام امنیتی حماس اظهار داشت: نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که دشمن صهیونیستی نتوانسته است هیچ‌گونه رخنه انسانی یا فنی در ساختار امنیتی مقاومت ایجاد کند و این عملیات ترور بدون دریافت هیچ‌گونه اطلاعات قبلی از مراجع خارجی خنثی شد.

وی تصریح کرد: هیئت مذاکره‌کننده و رهبری حماس در سلامت کامل به سر می‌برند و همچنان در چارچوب تدابیر امنیتی سخت‌گیرانه به انجام وظایف رهبری خود ادامه می‌دهند.

رژیم صهیونیستی روز سه شنبه محل حضور رهبران حماس در دوحه را در زمان برگزاری نشست برای بررسی پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جهت پیشبرد مذاکرات موشک باران کرد.

در این حمله گرچه به هیچیک از رهبران حماس آسیبی وارد نشد اما تعدادی از اعضای حماس و غیر نظامیان از جمله یک شهروند قطری به شهادت رسیدند.