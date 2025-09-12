دیدار نخست وزیر قطر و وزیر خارجه آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در سفر به آمریکا با مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور دیدار کرد.

یک مسئول ارشد کاخ سفید در گفتگو با الجزیره با اعلام این خبر تاکید کرد که دیدار دو طرف از ساعتی پیش آغاز شده است.

این مسئول آمریکایی ادامه داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز امروز با نخست وزیر قطر دیدار خواهد کرد.

این مسئول ارشد کاخ سفید خاطرنشان کرد که دیدار نخست وزیر قطر با تیم امنیت ملی آمریکا حول محور مسائل مربوط به غزه است.