بارندگی در مازندران بدون مشکل گزارش شد

حسینعلی محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: بارندگی در مازندران مشکلی نداشت و هیچگونه آسیب یا اختلالی در زیرساختها و مناطق شهری و روستایی گزارش نشده است.
وی افزود: تیمهای مدیریت بحران استان در آمادهباش کامل قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه شرایط اضطراری سریعاً اقدام لازم انجام شود.
محمدی تصریح کرد: همشهریان میتوانند با رعایت نکات ایمنی و اطلاعرسانی به موقع، بدون نگرانی از بارندگیهای اخیر عبور کنند.
به گزارش مهر، بارندگیهای شدید و رگباری عصر جمعه در برخی شهرهای غرب مازندران مشکلاتی ایجاد کرد و سبب اختلال در عبور و مرور و آبگرفتگی معابر شده بود.
