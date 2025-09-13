بارندگی در مازندران بدون مشکل گزارش شد

حسینعلی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: بارندگی در مازندران مشکلی نداشت و هیچ‌گونه آسیب یا اختلالی در زیرساخت‌ها و مناطق شهری و روستایی گزارش نشده است.

وی افزود: تیم‌های مدیریت بحران استان در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه شرایط اضطراری سریعاً اقدام لازم انجام شود.

محمدی تصریح کرد: همشهریان می‌توانند با رعایت نکات ایمنی و اطلاع‌رسانی به موقع، بدون نگرانی از بارندگی‌های اخیر عبور کنند.

به گزارش مهر، بارندگی‌های شدید و رگباری عصر جمعه در برخی شهرهای غرب مازندران مشکلاتی ایجاد کرد و سبب اختلال در عبور و مرور و آبگرفتگی معابر شده بود.