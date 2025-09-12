کارشناس داوری: اعلام نشدن پنالتی برای استقلال تهران درست بود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و استقلال تهران در هفته سوم لیگ برتر شامگاه جمعه ۲۱ شهریور به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود آبی‌های خوزستان به پایان رسید.

نوذر رودنیل کارشناس داوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با قضاوت حسن اکرمی در این دیدار اظهار داشت: ابتدا باید بگویم که گل دوم استقلال خوزستان به درستی مردود اعلام شد و نیازی به بازبینی صحنه توسط VAR نبود چون بازیکن استقلال خوزستان پیش از شوت زنی، روی بازیکن استقلال تهران مرتکب خطا شد.

او ادامه داد: در دقیقه ۷۲ داور به سود استقلال تهران کرنر اعلام کرد که این تصمیم داور اشتباه بود چون توپ با برخورد به پای یاسر آسانی به بیرون رفت.

کارشناس داوری در خصوص اخراج بازیکن استقلال خوزستان و استقلال تهران گفت: حمید بوحمدان با کف پا روی پای بازیکن استقلال تهران خطا کرد و باید کارت قرمز مستقیم دریافت می‌کرد و داور نباید به او کارت زرد دوم نشان می‌داد.

رودنیل در خصوص برخورد مدافع استقلال خوزستان به سعید سحرخیزان در دقیقه ۱۰+ ۹۰ در محوطه جریمه استقلال خوزستان که احتمال خطای پنالتی می‌رفت، گفت: در این صحنه مدافع استقلال خوزستان زودتر از مهاجم استقلال به زمین خورد و پس از آن مهاجم استقلال تهران نقش بر زمین شد و اعلام ادامه بازی درست بود.