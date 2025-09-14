به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در سه دیدار ابتدایی خود در لیگ برتر، چهار بار دروازهاش باز شده است؛ آماری که برای تیمی مدعی قهرمانی چندان خوشایند به نظر نمیرسد. آنتونیو آدان، دروازهبان سرشناس و اسپانیایی آبیپوشان که با سابقه حضور در لالیگا به جمع شاگردان ریکاردو ساپینتو پیوست، تنها در هفته نخست مقابل تراکتور موفق به ثبت کلینشیت شد و در دو بازی بعدی نتوانست مانع از گلزنی حریفان شود.
ضعف بازیکنان خط دفاعی استقلال در این سه هفته کاملاً مشهود بوده و بارها باعث شده فشار زیادی روی آدان وارد شود. با این حال، این گلر باتجربه در دو دیدار مقابل ذوبآهن و استقلال خوزستان بارها با واکنشهای سریع و مهارهای حساس، تیمش را از دریافت گلهای بیشتر نجات داد.
در دیدار برابر ذوبآهن، آدان دو بار روی شوتهای سنگین از پشت محوطه جریمه تسلیم شد و گلهای اول و سوم حریف از همین ناحیه به ثمر رسید. در مسابقه مقابل استقلال خوزستان نیز اگرچه او توانست شوت تماشایی حمید بوحمدان را دفع کند اما در ریباند، غفلت مدافعان باعث شد محمد شریفی دروازه استقلال را باز کند. این اتفاق بار دیگر ضعف ساختاری استقلال در مهار توپهای برگشتی و پوشش مناسب خط دفاع را نمایان کرد.
با توجه به این عملکرد، به نظر میرسد یکی از نقاط ضعف آدان شوتهای از راه دور است؛ مسئلهای که در فوتبال ایران با توجه به علاقه مهاجمان به ضربات ناگهانی و پرقدرت از پشت محوطه جریمه میتواند برای استقلال دردسرساز شود. از همین رو، «جورجیوس اسکیاتیتیس» مربی دروازهبان یونانی استقلال، وظیفه سنگینی بر عهده دارد تا با تمرینات هدفمند و اصلاحات فنی، این نقطه ضعف گلر اسپانیایی را به حداقل برساند.
از سوی دیگر، کارشناسان معتقدند مشکل اصلی تنها به آدان برنمیگردد و ساختار دفاعی استقلال نیاز به بازسازی جدی دارد. اشتباهات فردی مدافعان، نبود تمرکز کافی و فاصله زیاد بین خطوط، عواملی بودهاند که بارها آدان را در موقعیتهای دشوار قرار داده است. اگر ساپینتو و کادر فنی استقلال نتوانند به سرعت این نواقص را برطرف کنند، این ضعف میتواند در دیدارهای حساستر، به ویژه در لیگ قهرمانان آسیا، ضربه سنگینی به تیم وارد کند.
نظر شما